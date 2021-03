Od zvířat bychom se mohli učit, říká fotograf přírody Matyáš Slavík

Živá příroda, zejména zvířata, zajímala Matyáše odmalička. „Mamka říká, že mě odkojila fenka boxera, což je nadnesené, každopádně je pravda, že jsem s ní měl úžasný vztah a při prvních krůčcích mi byla oporou. Navíc jsem vyrostl u koní v maštali. Žádné zvíře mi nikdy neublížilo, takže nemám důvod nemít k nim dobrý vztah, naopak si myslím, že se od nich máme co učit,“ vypráví.



Kromě focení, které ho i živí, studuje Matyáš Slavík obor lesnictví na Mendelově univerzitě v Brně. Jde tak ve šlépějích otce, který je myslivcem. „S jeho prací jsem se ztotožnil natolik, že si nedovedu představit dělat jinde než v lese. Je to moje jistota a možná i klíč k dalším fotkám.“

Matyáš Slavík I když loni oslavil teprve jednadvacáté narozeniny, už se může pyšnit druhým místem v prestižní soutěži Czech Nature Photo 2020 v kategorii Zvířata v lidské péči. Je zářným příkladem člověka, který šel za svým cílem, beze zbytku si ho splnil a nyní je nejen spokojený, ale i zcela soběstačný. „Pracuji jako fotograf pro Zoo Brno a Lesy města Brna. Navíc jsem si nedávno zřídil e-shop, kde prodávám své fotoobrazy nebo služby v podobě workshopů.“



Jeho krásné snímky vznikají buď v zoologických zahradách, nebo za svými pomyslnými kořistmi vyráží do jejich přirozeného prostředí. „Nastuduji si oblast, do které mířím, a hledám zajímavé druhy, které se tam vyskytují. Musím přiznat, že třeba Beskydy nebo Jeseníky mě vždy naplňují adrenalinem a pudem lovce.“ Na zahraniční výpravy za cizokrajnými zvířaty se teprve chystá.

Občas si Matyáš odběhne i k focení portrétů, ale není to disciplína, která by ho naplňovala. „Kdybych fotil jen portréty, nikdy nezažiji promáčené oblečení plné bahna, adrenalin v žilách, kdy vám za zády zaštěká srnec, a několikakilometrové túry s technikou na zádech. To by mi chybělo.“ Ani ve volném čase, kterého nemá kvůli focení a studiu mnoho, nezahálí.



„Jsem dlouholetý larper (larp je druh akční hry naživo). Máme svoji skupinu přátel, se kterou vyrážíme v kostýmech do lesů a bojujeme o vítězství v bitvách. Může se to zdát zvláštní, ale tento koníček v sobě spojuje přátelství, zručnost v podobě kreativity účastníků při tvorbě kostýmů a obrovskou fyzickou zátěž. Jistým způsobem je to pro mě relax.“