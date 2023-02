Rozčiluje vás mastná skvrna na stěně? Jednoduše se jí zbavte

Někde v kuchyni vám na stěnu stříkl olej, nebo vám děti opatlaly zeď mastnýma ručičkama? To je hned, ale kdo by se na to chtěl koukat. Bílá zeď se do původního stavu samozřejmě uvádí snadněji, ale i na té barevné byste si s takovým flíčkem měli poradit.