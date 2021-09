Filmová místa: Popelka pobíhala v lesích u Javorné, Jesení a Onoho Světa

Javorná leží blízko Čachrova na silnici spojující Klatovy a Železnou Rudu. Křižovatka U Obrázku s turistickým rozcestníkem je dva a půl kilometru od Javorné po žluté značce. Několik desítek metrů odsud je úvoz zařízlý do terénu v lese.

Tam řekl Vladimír Menšík coby probuzený čeledín Vincek památnou větu: „Dyť já na tebe holka málem zapomněl.“ Úvoz už se dnes téměř nepoužívá, protože v jeho blízkosti udělali silničáři asfaltovou cestu.

Silnice z Čachrova k Železné Rudě protíná i místa zvaná Jesení a Onen Svět. Všude tam se začátkem sedmdesátých let natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Nesmrtelné hlášky

Práci filmařů sledoval v klukovských letech i Martin Hes, jenž v Popelčině krajině dodnes žije. Těžko odhadnout, kolik českých i zahraničních diváků by chtělo stejně jako on chodit každý den místy, kde Popelka (Libuše Šafránková) hodila princi sněhovou kouli do tváře.

Pro Martina Hese a další místní je samozřejmostí trávit čas v lese, kde princ (Pavel Trávníček) s přáteli titulovali Popelku s opovržením jako neopeřené kuře, pískle a cácorku neopeřenou.

Navíc ji chtěli vyválet v trní. „Až naprší a uschne, pitomci,“ zpražila mladíky Popelka a bravurně ujela na princově nebezpečném grošákovi.

„Natáčení byl zážitek, to je jasné. Na pohádku se díváme každý rok,“ ujišťuje Martin Hes. Na loukách nad místní částí Jesení se podle něj točil závěr filmu

V ledové potoční vodě u Javorné prala Popelka prádlo. Blízko Onoho Světa a Jesení proběhl i hon na lišku, v němž účinkovali členové jezdeckého oddílu z Klatov.

U Javorné vylezla Popelka na strom a vedla s princem půvabný dialog: „Povídám ti, pojď dolů!“ – „Povídám ti, pojď nahoru!“ Jít po stopách Popelky v okolí Javorné, Jesení a Onoho Světa vyžaduje od filmového turisty v první řadě silný vztah k pohádce…

Velkolepý ples se odehrál na zámku, jako sídlo královské rodiny posloužil proslulý saský Moritzburg, který čeští diváci dobře znají.