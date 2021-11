Filmová místa: Tři veteráni přecházeli celnici u Koněpruských jeskyní

Co je v okolí... Prohlídka v Koněpruských jeskyních trvá přibližně hodinu a nedoporučuje se dětem do tří let.

Sedm kilometrů severně od jeskyní se nachází Beroun. Ve městě stojí rozhledna s medvědáriem, kde od roku 2000 žijí hrdinové televizního večerníčku Méďové Matěj, Vojta a Kuba. V blízkosti medvědária je dřevěné hřiště vhodné pro děti.