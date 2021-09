Filmová místa: po stopách statečného kováře, který tupou sílu udolal

„Nemysli jen na sebe. To je nemoc, která sílu a odvahu bere po hrstech.“ Takovou radu dal táta kovář synovi, který odcházel do světa. Mikeš poslechl a vyrazil do Dolních Kounic. Na která místa se nakonec statečný kovář podíval?