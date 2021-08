Filmová místa: hrad, kam utekli Páni kluci, je přístupný jen na vlastní nebezpečí

Na cestu si vzali i kladívka a proklepávali zdi Rýzmburka v naději, že najdou poklad. To se jim nakonec opravdu povedlo – byly to čerstvě ukradené peníze z místní záložny. Chlapci řvali tak, že z filmového Pokštejna vylétli ptáci.

Kluci si začali bankovky dělit: „Jedny s dědkem mně, jedny s dědkem tobě.“ Jen Huberta (Petr Voříšek), vlastně Huckleberryho Finna, peníze nudily. „Nechte poklad pokladem a pojďte se houpat,“ radil svým kamarádům.

Inspirováno klasikou

Námětem pro film byl román Dobrodružství Toma Sawyera. Režisérka Věra Šimková-Plívová natáčela na Rýzmburku blízko německých hranic v roce 1975. Klukovští filmoví hrdinové se tam vyřádili – šermovali s klacky, zpívali svou hymnu Nestůj a pojď a nakonec slavně přispěli k odhalení zlodějů ze záložny.

Na hradě zabili kumpáni brusiče nůžek a nožů (Jiří Lábus), který s nimi kradl. Jeho mrtvolu ohledával strážmistr (Vít Olmer), který velel jednotce četníků zasahujících na hradě.

Kdybychom převedli film do skutečnosti, ušli tři kamarádi při cestě na Pokštejn 58 kilometrů. Tolik měří trasa z bývalé železniční stanice v Levíně, kde žil hlavní hrdina Tomáš (Michal Dymek), na hrad Rýzmburk. Ten je považován za jeden z nejrozsáhlejších královských hradů v Čechách.

„Tvrdí se, že jej velikostí předčí jen Pražský hrad. Býval asi 250 metrů dlouhý a 60 až 95 metrů široký. Zbudován byl kolem roku 1250 v duchu poklasické gotiky dvorním maršálkem Václava I. Borešem z Oseka, který pocházel z bohatého rodu Hrabišiců,“ píše se na internetových stránkách www.e-region.cz. Celá monumentální stavba byla budována na etapy několik desetiletí, dokončena byla až koncem 13. století.

Bez oprav spadne

A současný stav? Velká zřícenina je dnes přístupná jen na vlastní nebezpečí. Památka by potřebovala záchranné práce, například je nutné zpevnit její stěny. O hrad, který proslavil známý film, se již od dětství důkladně zajímá Jan Hodač (www.hodac.cz). Zároveň usiluje o jeho záchranu. Zřícenina by podle něj potřebovala stamilionové investice.

Ve filmu si zahrála i hradní studna.

„Pokud by se ale udělal dlouhodobý odborný plán, tak by stačil na záchranu nejcennějších míst i menší roční rozpočet. I tak je to ale nad možnosti města Osek,“ popisuje Jan Hodač. Pomoci by mohly fondy Evropské unie.



Jiný film se podle něj na Rýzmburku netočil. V současnosti hrad dál chátrá, jen pár nadšenců tam chodí prořezávat přebytečnou zeleň. Jan Hodač, který je fotografem a propagátorem této části Krušných hor, napsal na téma Rýzmburk bakalářskou práci. V ní poprvé veřejně informoval o unikátním objevu pravěkého sídliště na jižních terasách v podhradí.

Při archeologických průzkumech našel Jan Hodač mimo jiné fragmenty mohutné zásobnice na obilí, která byla pozdějším výzkumem datována do období 900–800 let před naším letopočtem. „Tedy více než dva tisíce let před stavbou gotického hradu,“ upozornil na mimořádný nález.