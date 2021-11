Filmová místa: Malá mořská víla šla za svou láskou na Veltrusy

Před zámkem spolu oba tančili. Malá mořská víla (Miroslava Šafránková) ale kvůli čarodějnici (Milena Dvorská) trpěla. „Žádná tanečnice se nebude půvabněji pohybovat než ty, ale při každém kroku budeš cítit bolest, jako bys šlápla na ostrý nůž,“ varovala čarodějka. „Chci to,“ souhlasila víla zcela oddaná princi.

Pozemského prince hrál Petr Svojtka, který v jiných pohádkách prince pouze daboval. Svůj hlas propůjčil Pavlu Trávníčkovi v Třech oříšcích pro Popelku i Juraji Ďurdiakovi v Princi a Večernici.

O Pavlu Trávníčkovi také filmaři uvažovali, že mu dají roli prince v Malé mořské víle. Režisér Karel Kachyňa ale nakonec rozhodl, že Petr Svojtka dá tentokrát pohádkové postavě vedle hlasu i tvář. Konečně tedy mohl pohlédnout kolegyni Libuši Šafránkové přímo do tváře, a ne k ní pouze »cyranovsky« mluvit z dabingového studia.

Film na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena je výjimečný i tím, že si v něm zahrály obě sestry Šafránkovy. Premiéru měl v roce 1976.

Oblíbený zámek

Zámek Veltrusy se objevil i v dalších známých filmech a televizních inscenacích. Šlo například o snímky Prstýnek, Hejkal, Starožitníkův krám, Amadeus, Učitel tance, Babí léto či Maigret. Ve městě také vznikla část filmu Most u Remagenu.

Petr Svojtka coby pozemský princ nerozuměl na zámku Veltrusy němé mořské víle, když se mu snažila krásnýma očima říct, že to ona ho celou noc držela v náručí, aby neutonul. „Zkus mi rozumět, miláčku,“ prosila mlčky – a marně.

Potom si musela chodit máčet zkrvavená chodidla do moře, jež pak celé zčervenalo. I stopy v písku zůstávaly po ní rudé.

Zahrála si i Amerika

Tyto a další scény z filmu natáčel Karel Kachyňa v částečně zatopeném vápencovém lomu Amerika nedaleko Mořiny u Karlštejna. Ve filmu představovaly stěny lomu mořský břeh. Točila se zde i část slavného filmu Limonádový Joe. Vstup do lomu není povolen a je životu nebezpečný.

Neobvyklou scenérii si můžeme vychutnat ze žlutě značené turistické trasy vedoucí po okraji Ameriky. Tato stezka přivede turisty i k památníku politických vězňů, kteří museli v lomech po druhé světové válce pracovat.

Známý zatopený lom Velká Amerika najdete kousek od Karlštejna.

Dým hrál prim

Scény opravdového moře odjel štáb nasnímat do tehdejšího Sovětského svazu. Sídlo mořského krále (Radovan Lukavský) na nejhlubším místě vodní říše vzniklo v Císařské chodbě v Prachovských skalách. Štáb při natáčení hodně využíval modrý dým, aby byla iluze podvodního království dokonalá.

Ve skalách zpívala víla hlasem Lenky Kořínkové temnou píseň Půlnoc tmavá, zvony znějí. Když ji uslyšeli námořníci a pozemský král, narazil koráb do útesu.

Král se v Prachovských skalách marně snažil přesvědčit vílu, že podmořský život je lepší než pozemský. „Lidé doopravdy žijí dvacet třicet let, pak začínají stárnout. Když se někdo dožije sta let, vypravují si o tom. Ty budeš žít tři sta let a můžeš být královnou všech moří,“ lákal. Nepochodil.

„Dala bych všech svých tři sta let za jeden lidský den. Ještě jednou ho uvidět,“ toužila víla opustit nejhlubší místo moří.