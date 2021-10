Filmová místa: sídlem krásné Večernice se stal pohádkový zámek Ploskovice

Už během úvodních titulků pohádky probíhá filmová exkurze po zámku, během níž se například ukáže jeho krásný vestibul, kam za slunečných dnů romanticky probleskují paprsky slunce. V Ploskovicích vládl filmový král (Vladimír Menšík) a jeho chytrý šašek na penzi Kacafírek (František Filipovský).

Před zámkem se odehrála úvodní a zásadní scéna, kdy král odjíždí na noc do hor chytat ptáky a potká své zmáčené děti. Rozladěn jejich třeštěním dá princi na starost jeho tři sestry. „Věřím, že mou důvěru nezklameš,“ řekl král a s Kacafírkem odjeli na koních.

Princ Velen (Juraj Ďurdiak) pak napálil své sestry, když je vedl k ženichům a ukázal jim strašáky v poli. Princezny mu na oplátku vzaly boty a on musel zpátky do Ploskovic v punčochách. Před zámkem je měl už úplně rozedrané a sestry mu triumfálně hodily střevíce z okna.

Vyvedení zeťáci

Princ a Večernice Rok výroby: 1978

1978 Režie: Václav Vorlíček

Václav Vorlíček Hlavní role: Juraj Ďurdiak, Vladimír Menšík, Libuše Šafránková

Když se ráno král na ploskovický zámek vrátil, byly už princezny v rukou svých nevšedních ženichů – Větrníka, jehož dech líbá, pálí i mrazí, Měsíčníka, jehož oko prohledá všechna tajemství noci, a Slunečníka, jehož náruč rozdává život i smrt.

Sám Velen byl okouzlen Večernicí, která si tak libovala v hubičkách. Podobu dala Večernici Libuše Šafránková v tmavomodrých nočních šatech a s hvězdným třpytem ve vlasech.

Po ranní hádce s otcem se princ vydal z Ploskovic do světa. Zámek se pak objevuje ještě v samém závěru filmu, kdy už má Velen za sebou celou strastiplnou cestu světem. Porazil Mrakomora a díky svým švagrům už věděl, že není všechno zlato, co se třpytí, a že drsná slupka může skrývat dobré jádro.

V polovině 19. století se stal zámek v Ploskovicích soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsburského. Při této příležitosti byl zámek zvýšen o patro a celkově upraven.

Zajímavostí je, že snímek Princ a Večernice má v něčem podobné znaky se slavnou pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Prince v obou pohádkách daboval herec Petr Svojtka. Svojtka shodou okolností promlouval v obou povedených pohádkách svým sametovým hlasem ke krásné Libuši Šafránkové (Popelce i Večernici), aniž by se objevil před kamerou. Tvář k jeho hlasu dodali jiní umělci.



Zámek se zalíbil

Režisér Václav Vorlíček se do Ploskovic vrátil téměř po dvaceti letech, aby zde natočil část své pohádky Jezerní královna s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli. Zámek se zalíbil i dalším režisérům. Objevuje se také ve filmech Juraje Herze Deváté srdce a Jana Schmidta Jak si zasloužit princeznu.



Kde se natáčelo Ploskovice leží necelých šest kilometrů od Litoměřic směrem na Českou Lípu.

Světoznámý režisér Miloš Forman v Ploskovicích natočil v osmdesátých letech část svého oscarového Amadea. Využil tamní umělé vodní jeskyně, takzvané grotty. Další mezinárodně známá umělkyně – zpěvačka Céline Dion – natočila na zámku v Ploskovicích v roce 1996 klip It’s All Coming Back To Me Now.

Zámek se umísťuje na předních místech anket o nejpohádkovější památky. Jeho park, kterým chodili princ Velen, šašek Kacafírek a další pohádkové postavy, má rozlohu osm hektarů.

V zámku se natáčela také třetí řada seriálu První republika.

„Základní koncepce parku vznikla po roce 1720. Velkorysé je jeho osové řešení od vstupního pavilonu přes zámecký vestibul, zadní park s rybníčkem a topolovou alejí až k mariánskému sousoší u dnešního vlakového nádraží,“ píše se na internetových stránkách zámku. Dnešní podoba parku je z doby kolem roku 1850.



Slavný Dalibor

Ploskovický zámek stojí teprve od osmnáctého století, historie panství je ale podstatně delší.

V roce 1496 se zdejších poddaných Adama Ploskovského z Drahonic ujal jistý rytíř Dalibor z Kozojed. Ano, ten, který byl později po potlačení vzpoury uvržen do nově postavené věže na Pražském hradě, kde se podle pověsti naučil hrát na housle. Roku 1498 byl však popraven.

Po roce 1918 užívalo památku československé ministerstvo zahraničí jako letní odpočinkové sídlo, kam rád jezdil například Edvard Beneš. Za války si tu německá armáda zřídila politickou školu pro mladé nacisty.

Po válce přišli na zámek zemědělci, jimž budova sloužila jako správní středisko státního statku. Dnes je zámek otevřen od dubna do října. Prohlédnout si můžete zámecké interiéry i umělé jeskyně. Park je zpřístupněn celoročně.