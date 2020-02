Klausova Trikolóra navrhuje úřad ombudsmana zrušit. Vláda ho brání

Jen pár dnů poté, co poslanci zvolili Stanislava Křečka ombudsmanem, bude mít vláda na pondělním jednání na stole návrh, aby byl úřad veřejného ochránce práv zrušen. Usiluje to to Trikolóra Václava Klause mladšího. „Agenda tohoto úřadu, jakkoliv redundantní, by naprosto v pohodě byla obhospodařena třemi, čtyřmi právníky,“ tvrdí Klaus. Právníci vládě ale doporučují návrh Trikolóry odmítnout.