Foldyna obvinil šéfa Člověka v tísni z vyhrožování, Klaus podpořil Křečka

„Jsem se dověděl, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických strasn esemesky, ve kterých jim jaksi dává najevo, v podstatě jim vyhrožuje, že budou mít problémy, když budou volit Stanislava Křečka,“ prohlásil Foldyna, aniž by své nařčení jakkoli doložil.

„Já se domnívám, že to je výrazné ovlivňování takovéto silné organizace, která zčásti žije z cizích, zahraničních peněz, zčásti z peněz daňových poplatníků České republiky,“ řekl také poslanec zvolený za ČSSD.



Černochová chtěla od ČSSD za Foldynu omluvu. Marně

Nepřítomného Pánka se zastala poslankyně za ODS Jana Černochová, která žádala sociální demokraty i Foldynu, ať se omluví.

„Já bych chtěla vyzvat kolegy z ČSSD, aby se omluvili za slova, která tady řekl jejich kolega vůči Člověku v tísni. Já jako starostka jsem s nimi organizovala různé sbírky pomoci, skutečné pomoci. A to, že vy je takto bezprecedentním způsobem tady napadnete, aniž by se někdo z nich mohl obhájit a mohl vám říct, že vaše slova jsou lživá, tak mi nepřijde úplně fér,“ řekla Černochová.



„Rozhodně nejsem nějaká velká fanynka NGO, neziskových organizací, ale skutečně Člověk v tísni je organizace, která - kamkoli po světě přijedete, tak má velmi dobré renomé a je to i pro Českou republiku něco, co se my jako poslanci, když přijedeme do zemí, do zlomených států, tak děkují za to, co Člověk v tísni v těchto státech za pomoc organizuje. Takže vás vyzývám tímto, abyste se jim omluvil,“ obrátila se poslankyně za ODS a starostka Prahy 2 i na Foldynu. Ani omluvy od ČSSD, ani od Foldyny se nedočkala.



Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že žádnou esemesku, o níž poslancům vyprávěl Foldyna, nedostala. „Je to klasický způsob dezinformační kampaně,“ řekla šéfka TOP 09.

Lídr Trikolóry Václav Klaus mladší chce úřad ombudsmana zrušit, ale než se tak stanem, má ho podle něj vést Křeček. „My jsme teda nechtěli volit nikoho, protože považujeme tento úřad za zbytečný, ale v České republice se rozmáhá takový nešvar, že se přestává ctít ústavní právo kandidovat do nějaké funkce a všichni se soustředí na to, útočit na nějakého jiného kandidáta,“ řekl Klaus mladší.



Tajná volba ombudsmana, který nahradí Annu Šabatovou právě probíhá. Kromě Křečka, jehož navrhl prezident Miloš Zeman, kandidují Vít Alexandr Schorm a Jan Matys, oba navrhl Senát.