Kam s Foldynou? Trikolóra odmítla spekulace o přestupu poslance do hnutí

Foldyna, který ve středu nařkl šéfa humanitární organizace Člověk v tísni Šimona Pánka, že pomocí sms zpráv ovlivňuje volbu nového ombudsmana, po odsouzení jeho slov vedením ČSSD pohrozil odchodem ze strany. Tedy za předpokladu, že ji neopustí její současní místopředsedové.

Ti však odchod neplánují, například ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová se v nedělním diskusním pořadu Partie v televizi Prima nechala slyšet, že se k tomu určitě nechystá.



Otázkou však zůstává, ve které straně či hnutí najde Foldyna své útočiště. Hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, o kterém se v některých médiích spekuluje, začalo informace o možném přijetí poslance odmítlo. Na dotaz iDNES.cz mluvčí Trikolóry Ivana Kerlesová odkázala na stanovisko, které hnutí zveřejnilo na Twitteru.

Hnutí Trikolóra odmítá lživé tvrzení serveru Forum24 a p. Bessera, který naznačuje vstup poslance Foldyny do hnutí Trikolóra. Tato informace se nezakládá na pravdě jako i další urážky v článku. #fakenews @pavelsafr @FORUM_24

Možným přístavem politika by tak vzhledem k jeho názorům i dřívějším vyjádřením mohlo být hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Shodujeme se v řadě věcí jak s Václavem Klausem mladším, tak s SPD, které se týkají lidí, tak v politických záležitostech, které se týkají suverenity,“ řekl loni v září Foldyna.



Jestli by o poslance sociální demokracie mělo hnutí založené Tomiem Okamurou zájem, redakce zjišťuje.



O vyloučení Foldyny se v ČSSD již jednou jednalo, a to právě loni na podzim. Tehdy ale to přes předsednictvo strany těsně neprošlo. Nový impuls k jednání o politikově chování tak přišel tento týden.



“Stydím se za Jaroslava Foldynu a distancuji se od jeho slov na účet Člověka v tísni. Jaroslav Foldyna nemůže mluvit za ČSSD. Dokázal, že má do sociálního demokrata hodně daleko. Člověk v tísni odvádí skvělou práci v Česku i ve světě,“ napsala ve středu na Twitteru ministryně Maláčová.



Poslanec se ale ohradil s tím, že problém není na jeho straně, nýbrž na straně vedení ČSSD. Podle jeho vyjádření pro server iRozhlas.cz by měli odejít „představitelé liberální a neomarxistické sociální demokracie, která táhne stranu ke dnu,“ uvedl v narážce na ministryni Maláčovou a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, dalšího místopředsedu strany.

Můj postoj a názory se nemění. J. Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení @CSSD a hodnoty sociální demokracie. Šíření pomluv u řečnického pultíku, jinak to nejde nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu. Měl by se omluvit Š. Pankovi i @CLOVEKVTISNI.