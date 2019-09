Foldynu si pozvalo vedení ČSSD. Má se jednat o mém vyloučení, říká

„Budu říkat dál, co říkám, protože si myslím, že třicet let v sociální demokracii mi na to dává právo. Já jsem stranu nepřivedl ke třem procentům. Zůstal sem mezi lidmi, kteří chodí do práce. A kolegové, kteří nevědí, kudy se leze do fabriky, mluví o obyčejných lidech a jedou se jednou vyspat do nějakého sídliště nebo mluví o zahraniční politice a v zásadě jsou to stále asistenti bývalých poslanců, před těmi nemám důvod se obhajovat,“ prohlásil v pátek dopoledne poslanec ČSSD v narážce na místopředsedkyni strany, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zahraničí, rovněž místopředsedu Tomáše Petříčka.



Maláčová se tento týden vydala do jedné z takzvaných vyloučených lokalit, do Předlic v Ústí nad Labem, aby na vlastní oči viděla, jak tam žijí Romové. Ministr Petříček byl dříve asistentem bývalého europoslance za ČSSD Miroslava Pocheho.

„Dovolte mi to zasedání předsednictva nekomentovat,“ uvedl Petříček. Nechtěl říci, zda podpoří vyloučení Foldyny, který si vůči svým kolegům nebere servítky. „Chovají se jako neomarxistická pakáž,“ řekl nedávno v rozhovoru pro MF DNES.



„Pro mě je základem společnosti rodina. To, co nás ohrožuje, není vymírání Afriky. Vymírá Evropa. Abychom nevymírali, musíme se snažit vytvářet podmínky pro lidi, kteří společnosti něco přinášejí. Pro rodinu lidí, kteří chodí do práce, aby mohli mít děti. To je velký rozdíl oproti tomu, co v současné době dělá sociální demokracie. Národní identita a vlastenectví to jsou také dnes zakázaná slova v sociální demokracii,“ řekl iDNES.cz Foldyna.



Od svých stranických kolegů už nečeká nic. „My se natolik rozcházíme v pohledech na tradiční politiku sociální demokracie, že už od kolegů nečekám nic. Budu říkat jen to, co jsem říkal v devadesátých letech, když jsme šli do Strakovky hlavním vchodem a byl předsedou Zeman. Nevidím v této chvíli východisko, když se podívám, co v té straně zbylo,“ uvedl poslanec.

Má teď názorově blíže k novému hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího a k hnutí SPD, které založil Tomio Okamura. „Shodujeme se v řadě věcí jak s Václavem Klausem mladším, tak s SPD, které se týkají lidí, tak v politických záležitostech, které se týkají suverenity.“ prohlásil Foldyna.