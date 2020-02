Foldyna to přehnal, vyloučit ho ale nedokážu, řekl Hamáček. Křečka se zastal

Hamáček poskytl MF DNES rozhovor, ve kterém řekl, proč volil Křečka ombudsmanem a z jakého důvodu nyní nebude znovu vytahovat Foldynovo vyloučení.



Celý rozhovor s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o cestě do Číny, “neviditelnosti” ČSSD a pátrání po zlodějích z Jesenice si můžete přečíst v sobotním vydání Mladé Fronty DNES.

Co jste říkal volbě ombudsmana, kterým se stal Stanislav Křeček, dlouholetý sociální demokrat? Volil jste ho?

Volil. Doporučil jsem členům klubu sociální demokracie, aby ho volili. Jsme klubem, který má patnáct poslanců, takže jsme asi nebyli hybatelem, který by rozhodl, jak volba dopadne. Ale Stanislav Křeček je člověk, jenž se té věci dlouhodobě věnuje, byl zástupcem ombudsmanky. Takže pro mne to byla jasná volba.

Jak se vám poslouchají názory a čtou příspěvky typu: „jednaosmdesátiletý fašoun a rasista Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem. Kam ještě můžeme klesnout?“ Což napsal na Facebook třeba organizátor demonstrací Robin Suchánek z Milionu chvilek pro demokracii?

Myslím, že by se ti lidé mohli seznámit se životem Standy Křečka, s jeho postoji a názory. Možná, že kdyby se s nimi seznámili, tak by leccos pochopili a možná mluvili jinak.



Miroslav Kalousek zase na sociální síť napsal: „Nemohu usnout, neb mě trápí otázka: Jak může být VEŘEJNÝ ochránce práv někdo, kdo byl TAJNÝ?“ Vy víte něco o Křečkově spolupráci s komunistickou tajnou policií StB?

Nemám žádnou takovou informaci. Myslím, že Standa Křeček se za celou svoji kariéru vždycky zastával slabších. Byl předsedou sdružení na ochranu nájemníků, bojoval za slabší. I když působil coby zástupce ombudsmanky, tak co udělal, bylo z mého pohledu v pořádku. Za to dostal můj hlas.



Z té volby utkvěla v paměti ještě jedna věc. To když váš poslanec Jaroslav Foldyna obvinil šéfa Člověka v tísni Šimona Pánka, že rozesílal předsedům stran výhružné esemesky, aby je od volby Křečka odradil. Dostal jste takovou od Pánka? A co říkáte na Foldynovo vystoupení?

Ne, takovou esemesku jsem nedostal. Ve Sněmovně proběhla plejáda předsedů, kteří také říkali, že žádnou takovou SMS nedostali. Jediný, kdo tam nevystoupil, byl Andrej Babiš, který je mimo českou republiku, a tuším Vojtěch Filip. Postoj ČSSD formuloval (místopředseda) Ondra Veselý, který vystoupil a na mikrofon tu věc odsoudil. Jarda Foldyna asi pracoval s nějakou informací, která nebyla pravdivá. Já si práce Člověka v tísni vážím. Zažil jsem je v pravidelném kontaktu. Jarda Foldyna to podle mě přehnal, můžeme se bavit, zda je na místě nějaká omluva či nikoli. Myslím, že Jarda Foldyna se se sociální demokracií dlouhodobě rozešel a jen čeká na nějakou možnost, aby to zfinalizoval.



Podle vašich místopředsedů Tomáše Petříčka a Jany Maláčové se má věcí zabývat vedení strany. Už loni na podzim jste se pokusil Foldynu ze strany vyloučit, ale předsednictvo vám to tehdy smetlo ze stolu. Zkusíte jeho vyhazov navrhnout znovu?

Já jsem Jardu Foldynu navrhl na vyloučení ze sociální demokracie. Neprošlo to díky hlasům pražské ČSSD. Dokud si kolegové v Praze neujasní, zda má být Jarda Foldyna v sociální demokracii, nebo nikoli, nemá cenu to hlasování opakovat. Překvapilo mě to, protože pražská ČSSD patří k těm liberálnějším (právě z ní je ministr Tomáš Petříček – pozn. red.). Z nějakého důvodu skoro všichni členové předsednictva za Prahu hlasovali proti jeho vyloučení. No, tak do doby, dokud nebudeme vědět, jak je to v Praze, asi se nepohneme.



Otázkou je, zda to tehdy vzhledem k napjatým vztahům mezi vámi a pražskou ČSSD nebyly spíš hlasy proti vám, než pro Foldynu, ne?

To je ale odpovědnost pražské sociální demokracie.