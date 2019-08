Foldyna naštval Hamáčka. Buď bude respektovat politiku ČSSD, nebo musí pryč

„Myslím, že hnutí ANO prezentuje sociálnědemokratickou politiku, proto řada voličů ČSSD přešla a volí hnutí ANO. Sociální demokracie jakoby ztratila svůj azimut a převzaly ho jak hnutí ANO, tak SPD. A městský liberální volič s permanentkou do divadla, jak říká jeden z kolegů z vedení ČSSD, volí Piráty. Dává nám někdy za pravdu, když jdeme do střetu, ale volit nás nebude,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Foldyna těsně před tím než prohlásil, že by podporoval jako poslanec rekonstruovanou vládu bez ČSSD.

„Pan Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie nebo nebude členem sociální demokracie,“ napsal iDNES.cz Hamáček.

Sociální demokracie v minulých týdnech několikrát naznačila, že by nemusela pokračovat v koalici s ANO. To když dosud marně prosazovala, aby se novým ministrem kultury stal její místopředseda Michal Šmarda místo Antonína Staňka, nebo když se ministři za ČSSD ve vládě zdrželi při projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok.

„Neměla by okopávat kotníky koaličnímu partnerovi jenom proto, aby se zviditelnila, protože se stává naprosto nedůvěryhodnou politickou silou. Jsem přesvědčen, že diskuse vede jiným způsobem, ne honěním si bodů tím, když paní ministryně Maláčová vypráví nějaké pohádky, kdy není schopna věcně odpovídat paní ministryni financí (Aleně Schillerové za ANO – pozn. autora) na její výtky nebo otázky,“ řekl iDNES.cz Foldyna.

Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček ho kritizoval za účast na setkání „za ochranu tradiční rodiny“, které se konalo souběžně s pochodem homosexuální menšiny Prague Pride. Řekl, že Foldyna nepatří do ČSSD a ten mu opáčil, že očekává, že vedení ČSSD vyvodí odpovědnost za špatné volební výsledky.

„Bez komentáře,“ řekla k počínání Foldyny místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, o které poslanec řekl, že vypráví „pohádky“.

Jak by se Babiš mohl dopočítat většiny bez ČSSD

Hnutí ANO má 78 poslanců a vláda Andreje Babiše se opírá i o 15 komunistů. Bez ČSSD by tak Babiš k většině potřeboval ještě osm hlasů. Kromě Foldyny, který mu v úterý slíbil podporu, by se mohl zkusit obrátit na tři odpadlíky od hnutí SPD, dva poslance Trikolóry, která se odštěpila od ODS, či na exministra kultury Antonína Staňka z ČSSD, o němž hovořil kladně, ještě než byl po dlouhém váhání prezidenta Miloše Zemana odvolán.

Kdyby získal podporu od těchto sedmi poslanců, k většině 101 hlasů ve Sněmovně by mu chyběl už pouze jeden hlas. Pokud by se rovnou nedohodl s hnutím SPD Tomia Okamury, který se Babišovi opakovaně nabízel zastoupit ve vládě místo sociální demokracie.