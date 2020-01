Vypadáme jak svaz zahradníků Evropy, jsme pro smích, myslí si Foldyna o ČSSD

Akci pořádal sociolog Petr Hampl, který je znám svým odporem k islámu a imigrantům. Během večera vystoupila také například bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová nebo někdejší ředitel prezidentské kanceláře Ladislav Jakl. Promluvit měl i protiislámský aktivista Martin Konvička, toho však zdržely jeho pracovní povinnosti.

Foldynu představil Hampl jako dalšího z rebelů a jako jediného aktivního politika ze všech zúčastněných. „Mám takové tušení, že na vedení ČSSD nebude úplně výborná nálada, až to uvidí,“ avizoval během vystoupení.

Foldyna svou řeč uvedl slovy, že za rebela ho považují i v jeho vlastní straně a během svého krátkého projevu vzpomínal několikrát na dobu před 30 lety a srovnával ji se současností.

Sám do ČSSD vstoupil hned po revoluci v roce 1989. „Fakt jsem tam vstoupil rád,“ řekl a vzpomínal na to, jak tehdy dostal ze stranické kanceláře plakát strany, na kterém mimo jiné stálo: „Jsme strana slušných lidí“. Tehdy mu podle jeho slov bylo hned jasné, o jakou stranu se jedná, že jde o politiku pro pracující občany. Již tehdy se nad sloganem zamýšlel, dnes by ho však spíše nepoužil. „Já bych to tam dnes tak moc necpal,“ řekl.



Poslanec dále mluvil o tom, že Češi přichází o různé symboly. Rozčiloval se například nad nynější podobou sportovních dresů, kde se již neobjevuje státní znak. „Oni nám berou symboly, aby nám mohli vzít tu národní identitu,“ řekl. Neřekl však, kdo konkrétně to dělá.

Nespokojený je i se symbolem růže, který dnes používá sociální demokracie. Veřejnost je podle něj zmatená a neví přesně, co má od strany očekávat. „Vypadáme jak svaz zahradníků Evropy,“ poznamenal. ČSSD je podle něj spíše terčem posměchu. „Jednou jsme doleva, podruhý doprava, uprostřed, kličkujeme,“ řekl.

Později v rozhovoru pro Raptor TV dodal, že ČSSD se odchýlila od směru, který sociální demokracie měla již od doby první republiky jako strana pro pracující lidi. „Ztratila tu svoji podstatu,“ dodal.



ČT chcípá na Dvořáka

Ve svém projevu také neopomenul zkritizovat Českou televizi a jejího generálního ředitele Petra Dvořáka. „Když se dnes podíváme zpátky, tak si řekneme, proboha, kam jsme to zase došli,“ řekl. Připomenul dobu před rokem 1989, kdy tehdejší ještě Československou televizi dlouhou dobu řídil ředitel Jan Zelenka.

Ten nastoupil v roce 1969 a stal se symbolem normalizace. „Prase chcípá na červenku, televize na Zelenku,“ připomenul Foldyna tehdejší populární rčení. „A paradoxem je, že dnes nemáme ČST, máme ČT, nemáme Zelenku, ale ona ta televize zase chcípá na Dvořáka,“ poznamenal.

Přidal také i kritiku hnutí Milion chvilek pro demokracii, které přirovnal ke komunistických „svazákům“, tedy členům někdejšího Socialistického svazu mládeže. Ti podle něj dříve alespoň občas dělali něco užitečného, na demonstracích proti premiéru Andreji Babišova však nenachází pozitivního vůbec nic. „Dneska přijdou na Letnou a řvou tam,“ dodal.

Foldyna také připomenul názory šířené hlavně v různých dezinformačních médiích, které tvrdí, že předsedu Milionu chvilek Mikuláš Minář se obléká po vzoru nacistické NSDAP. „Vezmou si hnědou košili a začnou tam mávat rukama a ne málokdy to je podobné těm věcem...“ naznačil.