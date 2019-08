Poslanec Foldyna by podporoval rekonstruovanou vládu bez ČSSD

Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček vás kritizoval za účast na setkání „za ochranu tradiční rodiny“, které se konalo souběžně s pochodem homosexuální menšiny Prague Pride. Řekl, že nepatříte do ČSSD. Vy jste opáčil, že očekáváte, že vedení ČSSD vyvodí odpovědnost za špatné volební výsledky. Máte jasno o své budoucnosti v sociální demokracii?

Pan Petříček mě vyzývá, abych opustil stranu, že už nejsem demokrat ani sociální. Tak já jsem mu připomněl, že sociální demokracie prohrála několikery volby a že by vedení mohlo vyvodit svoji odpovědnost. Jinak mě pan Petříček vůbec nezajímá. To je takový politik svazáckého typu, který v životě nechodil do práce. Zná maximálně kanceláře na Malé Straně a bruselskou atmosféru byrokratického procesu. To je sociální demokrat jako „vyšitej“, ani neví, kde má fabrika dveře, kde jsou šatny, a že lidé chodí do kantýny na svačiny.

Lidé ve vedení naší strany nejsou schopni pochopit, že sociální demokracie tady vznikla na obhajobu práv lidí, kteří chodí do práce. Diskuse uvnitř ČSSD mě ale zajímá a nechce se mi jen kvůli nějakému panu Petříčkovi, který bude zítra v sociální demokracii týden, zavírat dveře a odcházet. Odejdu ve chvíli, kdy poznám, že už nelze nic dělat. Ale ozvalo se mi už tolik lidí, kteří mi píší, že zatím nikam nepospíchám.

A co vám ti lidé píší? Že máte znovu kandidovat do vedení strany?

Píší mi to, co říkám já, a že lidé jako Petříček, včetně Maláčové, nemají pravdu. To je reakce lidí zdola a já nechci utéci dříve, než to bude nutné. Pnutí uvnitř strany je dáno tím, že se většina lidí připravuje na krajské volby a že sociální demokracie ztrácí, vlastně už ztratila důvěru veřejnosti, a krajské reprezentace začínají vnímat situaci ČSSD dost kriticky.



Už žádný kompromis s neomarxistickými bojůvkami...

Chtěl byste se zkusit vrátit do vedení ČSSD, kde už jste byl místopředsedou?

Nevylučuji to, ale v této chvíli tu variantu moc nevidím. Vždy jsem myslel, že je možné udělat kompromis mezi konzervativní nebo klasickou sociální demokracií a mezi tou liberální. Ale zjistil jsem podle postojů lidí, kteří hlásají pravdu a lásku, demokracii a svobodu, že jsou naprosto netolerantní. Pro ně je každý fašista, každého by postavili ke zdi, nebo by ho aspoň zablokovali na Facebooku. Takže už žádný kompromis s liberály a neomarxistickými bojůvkami, které se teď v politice objevují. Podle toho, který proud se v sociální demokracii prosadí, se zachovám, jestli zůstanu, nebo ne.

Může se vaše strana rozštěpit? Jak je podle vás silný konzervativní, nebo spíš tradiční proud ve straně, a jak ten liberálnější?

Já jsem přesvědčen, že tradiční proud tvoří drtivá většina řadových členů ČSSD, jenže ve vedení strany se objevují lidé jako pan Petříček, paní Maláčová. Takže je to vnitřní, velmi složitý souboj, a uvidíme, jak to dopadne.

Předsedu strany Jana Hamáčka řadíte kam?

Honza Hamáček je slušný člověk, který příliš podléhá tlakům lidí ve vedení. Když bude sociální demokracie pokračovat v tom trendu co nyní, hrozí jí, že bude mít v krajských volbách kolem pěti procent, možná ani to ne, a to krajskou reprezentaci vyžene na barikády a může dojít k nějakým změnám. Ještě před krajskými volbami.

Maláčová není schopna věcně odpovídat ministryni financí

Má podle vás ČSSD zůstat ve vládě, nebo z ní má odejít?

Nemyslím si, že by měla v tuto chvíli z vlády odcházet, ale neměla by okopávat kotníky koaličnímu partnerovi jenom proto, aby se zviditelnila, protože se stává naprosto nedůvěryhodnou politickou silou. Jsem přesvědčen, že diskuse vede jiným způsobem, ne honěním si bodů tím, když paní ministryně Maláčová vypráví nějaké pohádky, kdy není schopna věcně odpovídat paní ministryni financí (Aleně Schillerové za ANO - pozn. autora) na její výtky nebo otázky.

To vypadá, že sdílíte spíš některé názory, které má hnutí ANO, než vaše sociální demokracie, nebo to aspoň teď tak vyznělo.

Myslím, že hnutí ANO prezentuje sociálnědemokratickou politiku, proto řada voličů ČSSD přešla a volí hnutí ANO. Sociální demokracie jakoby ztratila svůj azimut a převzaly ho jak hnutí ANO, tak SPD. A městský liberální volič s permanentkou do divadla, jak říká jeden z kolegů z vedení ČSSD, volí Piráty. Dává nám někdy za pravdu, když jdeme do střetu, ale volit nás nebude.

Neoslovila vás buď Trikolóra Václava Klause mladšího nebo SPD Tomia Okamury, abyste se přidal k nim?

Běžně se bavím s oběma těmi subjekty a v řadě věcí se shodujeme více, než například s panem Petříčkem, ale že bych byl tímto způsobem oslovován nebo draftován, tak nic takového není.

A kdyby sociální demokracie z jakéhokoliv důvodu odešla z vlády, vy byste dál podporoval kabinet, nebo ne?

Ano, podporoval.

Řekl jste to Babišovi?

Ne, nikomu jsem to neříkal, jenom teď vám, když jste se mě na to zeptal.

A je vás takových v klubu ČSSD víc?

Netroufám si mluvit za nikoho jiného.

Prostě kdyby ČSSD odešla z vlády, vy byste podporoval menšinovou Babišovu vládu.

Ano, já bych podporoval rekonstruovanou vládu.