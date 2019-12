Ruští osvoboditelé kradli a znásilňovali. Co je pro Foldynu jen detail

Rebel, alespoň podle mluvčího prezidenta republiky, byl hostem v Show Jiřího Ovčáčka na TV Barrandov. Přestože se v úplném závěru oba muži shodli, že boj za svobodu slova a vyjadřování se vede proto, aby se „nikdo nemusel bát, že bude označen za dezinformátora, když se setká k diskuzi v televizním obýváku“, ve Foldynových odpovědích na některé historické otázky přesto padlo hned několik odvážných tvrzení.

„Pro některá mainstreamová média to možná je v dnešní době rebelství, ale vy neváháte jít uctít památku sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. Jak to snášíte?“ zazněla jedna z prvních otázek z úst moderátora Ovčáčka.



„Není na tom nic špatného, nevím, proč bych se měl bát nebo stydět. Oni nemají nic společného s okupací v roce 1968. A nejsou politickou organizací, tak to nikde nevypráví,“ tvrdil Foldyna.



Foldyna památku vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa, uctil například podporou Nočních vlků, organizace, která má blízko k Vladimíru Putinovi. Noční vlci navštívili Prahu 6. května jako připomenutí sovětského vítězství ve druhé světové válce a památku zemřelých a Foldyna jejich odpůrcům rozdával lízátka. Kvůli podpoře této akce se Foldyna dostal do sporu s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a natočil video, ve kterém v tělocvičně vysvětluje, že Noční vlci jsou pouze vlastenci, kteří chtěli uctít památku.

Foldyna si plete historická fakta

„Kdyby tady nebylo těch 20 až 25 milionů lidí, co za nás položili život, tak tady možná nejsme. A byli by tady jen ti, co nás za to kritizují,“ pokračoval, načež Ovčáček podotkl, že takoví by nemluvili česky. „Místo brigád socialistické práce by dělali brigády nacistické práce,“ přisadil si Foldyna poté.



Podle historika Víta Smetany z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky utrpení národů SSSR v letech války – vinou nacistické brutality, ale též stalinských represí – nikdo nezpochybňuje. „Ovšem bojové ztráty Rudé armády, tedy asi 10 milionů padlých, je potřeba kontextualizovat. V globální válce let 1939-45 vyřadili západní spojenci z boje zhruba stejné množství jednotek Osy jako Rudá armáda, ovšem za zhruba desetinových vlastních ztrát,“ uvedl.

„Sovětské velení totiž opakovaně projevovalo totální neschopnost, a to i vlivem grandiózních čistek v důstojnickém sboru z let 1937–38 a téměř až do konce války též naprostou neúctu k lidskému životu, včetně vlastních vojáků, vycházející z přesvědčení, že Sovětů je přece ‚mnogo‘,“ dodal.

„Lidé z Akademie věd říkají takové hámotiny, když tvrdí, že Praha už byla osvobozená, když na její území přijeli ruští vojáci a že na tom měli podíl vlasovci,“ rozvášnil se Foldyna. Obhajoval tak nepravdu, která se o Pražském povstání dlouho tvrdila – tedy že bylo ukončené 9. května 1945 příjezdem sovětských tanků.



Smetana upřesnil, že německá kapitulace platila od půlnoci z 8. na 9. května. Do té doby také na základě dohody generála Toussainta s Českou národní radou podepsané 8. května v 16 hodin se naprostá většina německých jednotek z Prahy stáhla – ve snaze dosáhnout co nejdříve amerických linií a zajistit si tak lepší zacházení v americkém zajetí. „Zatímco vlasovců padlo při pomoci Praze na 300, tak ztráty Rudé armády na území Prahy, při vyčišťovací operaci v první den míru, činily 30 padlých, z čehož ještě polovina nebyly bojové ztráty, ale oběti nehod,“ informoval.

„Co se týče vlasovců, není tady nic, co bychom měli oslavovat. Kdyby nepřišla Rudá armáda, kdyby nepřijeli na tancích od Berlína, ani bychom se nedočkali osvobození Normandie, které probíhalo,“ řekl Foldyna. Historické události však nemá správně srovnané na časové ose. „Normandie byla osvobozena v červnu–červenci 1944 a sovětské tanky ‚od Berlína‘ či přesněji od Drážďan, vyrazily teprve 6. května roku následujícího,“ opravil jej Smetana.

Znásilňování i krádeže hodinek nelze v dnešní době hodnotit

„Ruští vojáci s Němci bojovali několik let, než je vytlačili ze svého území. Ti vojáci sem přišli a někdo vždycky začne vyprávět, že kradli hodinky a znásilňovali. Ale musí si uvědomit, že sem přišli po čtyřech pěti letech, kdy viděli, jak jejich vlastní děti, matku a manželku utýrali Němci. Takže když tady ukradli ty hodinky, a to se určitě stalo, byl to prostě detail,“ řekl Foldyna, podle kterého situaci, která v Československu tehdy panovala, nelze objektivně posuzovat z pohledu dnešní doby.



Skutečná situace v Československu však byla trochu jiná. „Stalin ostatně také prohlašoval, že po dlouhých bojích si voják potřebuje ‚trochu zašpásovat‘. V zemích osvobozených či dobytých Rudou armádou toto ‚špásování‘ přineslo několika milionům dívek a žen celoživotní traumata, infekční choroby a nezřídka i smrt,“ upozorňuje Smetana. „Na našem území se jednalo podle odhadů až o 20 tisíc případů znásilnění. Ze strany západních spojenců k tomuto jevu nedocházelo téměř vůbec,“ podotýká.

Další Foldynovou mýlkou je tvrzení, že válku vyhrála Rudá armáda, ke které se přidali Spojenci teprve po úspěších u Stalingradu a Kurska, přičemž pravdou je pravý opak. Velká Británie válčila s Německem už od září 1939, přitom od června 1940 po celý rok prakticky sama, zatímco Stalin se v té době s Hitlerem dělil o východní Evropu a dodával Německu řadu komodit potřebných pro vedení války.

„Sovětská ropa pokryla spotřebu německých vojsk pro celé západní tažení z jara 1940 a paradoxně ještě pro půl roku tažení proti SSSR samému v roce 1941,“ uvedl Smetana. „Západní spojenci i v letech 1941–43 vedli s mocnostmi Osy válku na moři, ve vzduchu a na frontách v severní Africe, v Barmě či na řadě ostrovů v Pacifiku. Navíc Stalin i maršál Žukov uznávali, že by Rudá armáda nemohla v roce 1943 přejít do ofenzivy, pokud by nedostávala rozsáhlou materiální pomoc ze Spojených států a Velké Británie. Formou offsetových dodávek i poválečných plateb Sověti uhradili zhruba desetinu této hodnoty,“ upřesnil.

Ohledně pomníku vlasovcům, který zamýšlel starosta Řeporyjí Pavel Novotný se Foldyna na závěr vyjádřil jen zběžně: „Pomníky zrádcům staví jenom šílenci. Starosta Řeporyjí je pan nikdo, nechci se k němu ani vyjadřovat. Je to takový otylý človíček, co se jednou za čas něčím zpropaguje,“ rozvášnil se Foldyna, kterého Ovčáček musel ve svém „televizním obýváku“ obratem uklidnit.



Je Foldyna proruský troll, nebo si jen plete fakta?

Není to poprvé, co Jaroslav Foldyna šíří vlastní výklady, tentokrát však „jen“ mezi cílovým publikem Show Jiřího Ovčáčka. Nejsou tomu však ještě ani dva roky, kdy Foldyna šířil dezinformační e-maily o Jiřím Drahošovi.

Také sdílel účet Jiřího Maxona, který koncem dubna téhož roku na svůj účet napsal, že protesty studentů v Česku organizovala vnučka neúspěšného kandidáta Jiřího Drahoše, kterou sponzoroval podnikatel Zdeněk Bakala. Drahoš však přitom žádnou vnučku nemá. Na Foldynovo hojné sdílení článků ruského propagandistického webu Sputnik a šíření dezinformačních e-mailů upozornil například server iRozhlas.

Jaroslav Foldyna je zároveň na serveru Neovlivní.cz v pětici Čechů nejpoplatnějších Rusku. Objevil se tam po boku exprezidenta Václava Klause, poslance KSČM Vojtěcha Filipa nebo bývalého vicekancléře Petra Hájka, vydavatele poněkud obskurního portálu Protiproud.

„Foldyna se v březnu také účastnil prezentace publikace vydané Ministerstvem zahraničí Ruské federace Bílá kniha – aneb Pravda o Ukrajině. Navzdory bojkotu ze strany českých politiků zavítal i na ruskou ambasádu oslavit výročí konce druhé světové války,“ píše server.

Co říkají v Řeporyjích na záměr postavit tam vlasovcům pomník?