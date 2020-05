Aspoň se srpem a kladivem. Jízda Nočních vlků po památnících je bez Rusů

„Určitě uspořádáme na motorkách šňůru po památnících,“ uvedl Foldyna. Piety podle něj pořádají jednotlivé skupiny postupně podle míst, odkud pocházejí.

Jízdy podle Foldyny kopírují postup osvobozování tehdejšího Československa v květnu 1945. Příznivci Nočních vlků z Moravy tak mají jiný program než ti z Čech. Foldyna má informace o chystaných akcích například v Mladé Boleslavi, České Lípě či Děčíně.

Petr Hudlik Kladení věnců ústřední hřbitov Brně Noční vlci dojeli 11 1

Odpůrci označují členy kontroverzního motorkářského klubu, který je znám vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, za extrémní nacionalisty a jejich jízdy Evropou za provokaci.

Pietní jízda motorkářského klubu začala v neděli v Kroměříži a pokračovala do Uherského Hradiště. V pondělí dopoledne položili členové Nočních vlků věnce na brněnském ústředním hřbitově.

V úterý má gang zamířit do Jihlavy, ve středu pak do Havlíčkova Brodu. Ve čtvrtek budou Noční vlci přejíždět z Kutné Hory do Děčína a v pátek zakončí svou pietní jízdu v pražských Olšanských hřbitovech. „Rádi se setkáme s každým, kdo si chce důstojně připomenout 75 výročí osvobození naší vlasti,“ napsali organizátoři na Facebooku.

Jak to bylo loni

V loňském roce se členové klubu Noční vlci na své cestě do Berlína také zastavili na Olšanských hřbitovech. Více než stovku ruských i českých motorkářů tam přišly podpořit další desítky příznivců. U brány na hřbitov pak na ně čekaly dvě desítky demonstrantů s vlajkami EU, USA a NATO.

Noční vlci pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války už několik let. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Alexandr Zaldostanov je na sankční listině Spojených států i Evropské unie za aktivní podporu ruské anexe Krymu.

Kvůli epidemii koronaviru je od druhé poloviny března omezen v Česku pohyb přes hranice. Spíše ve virtuální podobě se tak kvůli opatřením proti šíření nemoci bude konat většina akcí, které připomenou 75. výročí konce druhé světové války.

Do virtuálního prostředí přesunulo většinu svých plánovaných akcí i ruské velvyslanectví v Praze, které v minulých letech pořádalo 9. května recepce, na nichž pravidelně vystupoval s projevem český prezident Miloš Zeman.

„Toto významné pro národy našich zemí výročí ruské zastupitelské úřady v Praze, Brně a Karlových Varech slaví ve virtuálním prostoru zveřejňováním na svých online platformách tematických fotografických dokumentárních výstav, videomateriálů, článků a rozhovorů a zároveň odkazů na online akce v Rusku a jiných zemích věnovaných výročí vítězství nad nacismem,“ uvedlo na dotaz ČTK velvyslanectví.

Ruští diplomaté připomínají výročí konce druhé světové války i pokládáním květin u památníků sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. Velvyslanec Alexandr Zmejevskij se chystá položit věnec k pohřebišti rudoarmějců na Olšanských hřbitovech.