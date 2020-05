Evropská odnož Nočních vlků uctila památku generála Svobody srpy a kladivy

U hrobu pózovali s vlajkami svého klubu, Slovenska, České republiky a Ruské federace a také rudého tzv. Vítězného praporu Rudé armády se srpem a kladivem a nápisem v azbuce.



Po krátkých proslovech a státní hymně, kterou pustili z reproduktorů jednoho z motocyklů, odjeli v koloně směrem k Rudíkovu.

Stalo se tak v rámci tradiční klubovní Cesty vítězství, kterou kontroverzní proruští motorkáři prezentují jako připomínku 75. výročí konce druhé světové války. Letos se však kvůli uzavřeným hranicím a opatřením proti šíření koronaviru spanilá jízda nemohla uskutečnit přes hranice států.

Ludvík Svoboda je symbolem české účasti v bojích východní fronty za druhé světové války, kde postupně stanul v čele 1. československého armádního sboru. V letech 1945 až 1950 byl ministrem národní obrany, v letech 1968 až 1975 prezidentem Československé socialistické republiky.

Organizovaná skupina motorkářů měla na místě svého šéfa s nápisem „prezident pobočky“ na kožené bundě, holohlavého muže s černými brýlemi, který gesty řídil pietní akt. S ostatními se při akci dorozumíval vysílačkou na rameni.

Motorkáři na nepřehledném průtahu hroznatínskou návsí dokonce sami řídili projíždějící dopravu. Jeden z nich měl na paži reflexní pásku. Akci zpovzdálí sledovali ze dvou vozidel policisté. Nijak nezasahovali.

Starostka Hroznatína Jana Uchytilová o návštěvě Nočních vlků předem neměla informace. „Nic o tom nevím,“ reagovala dnes ráno překvapeně na dotaz.

„Svoboda si úctu zaslouží, ale tihle lidé jsou blázni“

Mítink motorkářů v tmavých kožených bundách a vestách sledovalo od okolních chalup také pár místních obyvatel.

„Ludvík Svoboda si zaslouží největší úctu za to, co pro nás udělal. Na tom nic nemění, že tihle lidi na motorkách jsou blázni, co tady jezdí se sovětskými vlajkami, to tu nemá co dělat. Ale máme demokracii, tak ať si dělá každý co chce,“ řekl jeden z přihlížejících seniorů, který je sám příbuzným rodiny Ludvíka Svobody.

Plán své „spanilé jízdy“ členové Nočních vlků MC Evropa zveřejnili na Facebooku. Cesta začala 3. května v Kroměříži. V pondělí se motorkáři zastavili na ústředním hřbitově v Brně. V úterý áno pokračovali do Ořechova.

Z Hroznatína se přesunuli do Leskovic na Pacovsku, obce, kterou 5. a 6. května 1945 vypálili nacisté. Dnes svou jízdu Noční vlci zakončili v Jihlavě na ústředním hřbitově. Motorkáře při jejich cestě Vysočinou monitorovala policie.

Zítra budou Noční vlci pokračovat přes Havlíčkův Brod na Ležáky a Golčův Jeníkov. Cestu plánují zakončit 8. května ve 12 hodin na Olšanských hřbitovech v Praze.