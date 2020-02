Foldyna urážel Člověka v tísni, nezastává hodnoty ČSSD, říká Petříček

„Jaroslav Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení ČSSD a hodnoty sociální demokracie. Podporuji to, aby se tím zabývalo vedení strany. Šíření pomluv u řečnického pultíku Poslanecké sněmovny, jinak to nemohu nazvat, je jen další kapka do už přetékajícího džbánu. Šimonu Pánkovi a Člověku v tísni by se měl omluvit. Je to respektovaná organizace, která dělá hodně pozitivního v humanitární, rozvojové i sociální oblasti,“ sdělil iDNES.cz ministr zahraničí Petříček.



Před volbou ombudsmana napadl Foldyna šéfa Člověka v tísni Šimona Pánka. „Dozvěděl jsem se, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických stran esemesky, ve kterých jim jaksi dává najevo, v podstatě jim vyhrožuje, že budou mít problémy, když budou volit Stanislava Křečka,“ prohlásil Foldyna, aniž by to doložil.

VIDEO: Emotivní debata ve sněmovně kvůli kandidátům a ombudsmana Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Já se domnívám, že to je výrazné ovlivňování takovéto silné organizace, která zčásti žije z cizích, zahraničních peněz, zčásti z peněz daňových poplatníků České republiky,“ tvrdil také poslanec zvolený za ČSSD, který podporoval zvolení kandidáta Hradu Křečka novým ombudsmanem.

Na Foldynovo vystupování mám stabilní názor, říká Šmarda

„Mám na vystupování Jaroslava Foldyny stabilní názor již delší dobu. Včerejší incident tento názor nezměnil. Svůj názor chci probrat s kolegy ve vedení ČSSD,“ sdělil iDNES.cz místopředseda sociální demokracie Michal Šmarda těsně před tím, než se v Poslanecké sněmovně sešlo nejužší vedení ČSSD, grémium.



Další dvě špičky strany se od výroků Foldyny distancovaly již ve středu. „Stydím se za Jaroslava Foldynu a distancuji se od jeho slov na účet Člověka v tísni. Jaroslav Foldyna nemůže mluvit za ČSSD. Dokázal, že má do sociálního demokrata hodně daleko. Člověk v tísni odvádí skvělou práci v Česku i ve světě,“ napsala na Twitteru místopředsedkyně ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„S tím názorem nemáme nic společného, je to skutečně osobní názor pana Foldyny,“ řekl poslancům místopředseda ČSSD Ondřej Veselý v reakci na Foldynův útok na organizaci Člověk v tísni.



Foldynu chtěli již jednou vyloučit. Těsně se to nepodařilo

Chováním Foldyny se vedení strany zabývalo již loni v září. Foldyna se totiž před tím vyjádřil, že by ve Sněmovně podporoval i rekonstruovanou vládu bez ČSSD, čímž naštval i šéfa strany Jana Hamáčka. Pro vyloučení Foldyny bylo 29 členů předsednictva strany, které má 60 členů, takže výsledek hlasování byl velmi těsný.

Foldyna už tehdy řekl, že má názorově blíže k novému hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího a k hnutí SPD, které založil Tomio Okamura. „Shodujeme se v řadě věcí jak s Václavem Klausem mladším, tak s SPD, které se týkají lidí, tak v politických záležitostech, které se týkají suverenity.“ prohlásil. Současné vedení ČSSD označil za „neomarxistickou pakáž“.