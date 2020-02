Degraduje úřad, šířil dezinformace, reaguje opozice na zvolení Křečka

„V Senátu jsme nominovali dva velmi kvalitní uchazeče na funkci ombudsmana. Sněmovna raději zvolila ochráncem těch nejslabších 81letého šiřitele dezinformací, který schvaluje diskriminaci a považuje všechny neziskovky za parazity,“ uvedl například na svém Facebooku včera senátor a bývalý kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.

Ze zvolení Stanislava Křečka neprojevila radost ani šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Naprosto otřesné, je to degradace celého tohoto úřadu. Veřejný ochránce práv je tady od toho, aby se zastával slabších, menšin, lidí, kteří to potřebují. Pan Křeček se naopak velmi jasně vyjadřuje proti těmto lidem, často jsou jeho názory až rasistické,“ řekla Pekarová Adamová.

Nedůvěryhodný ombudsman

„Navíc je to častý šiřitel různých dezinformací. To je další věc, která jej činí naprosto nedůvěryhodným. Tímto způsobem tady koalice, která jej zvolila, učinila celý tento úřad naprosto nedůvěryhodným,“ dodala.

O něco ostřejší byl její stranický kolega Miroslav Kalousek. „Poslaneckou sněmovnou byl ombudsmanem zvolen JUDr. Stanislav Křeček. Sněmovna je věrným zrcadlem celé společnosti. Věrným zrcadlem je i životopis a hodnotové zakotvení nového ombudsmana. Myslím, že jsme v ha*zlu,“ napsal na Twitteru.



Senátor Tomáš Czernin označil zvolení Křečka za „bídný handl“. „JUDr. Křeček ombudsmanem. Poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD vyměnili lidská práva a práva menšin za vachrlatou přízeň prezidenta. Padáme rychle a hluboko,“ napsal na Twitter.



Co si o zvolení Křečka myslíte vy? celkem hlasů: 1002

„Špatná zpráva. Ombudsmanem byl zvolen pan Křeček. My volili Schorma dle podpory našich senátorů. Lidé by si zasloužili důstojného VOP. Ne někoho, kdo nezná rozsah činností úřadu a nedokáže vystoupit z vlastních předsudků, natož aby vystoupil v zájmu někoho, komu se děje křivda,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.



Ivan Bartoš (Twitter) @PiratIvanBartos Špatná zpráva. Ombudsmanem byl zvolen pan Křeček. My volili Schorma dle podpory našich senátorů. Lidé by si zasloužili důstojného VOP. Ne někoho, kdo nezná rozsah činností úřadu a nedokáže vystoupit z vlastních předsudků, natož aby vystoupil v zájmu někoho, komu se děje křivda. 31 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Hnutí STAN podle Víta Rakušana v obou kolech volilo Schorma. „Tomu úřadu vtiskl svoji jasnou duši pan (někdejší ombudsman) Otakar Motejl. Člověk, který úřad formuloval jako ten, který se zastává slabých. Pokud je tady člověk, který do veřejného prostoru šíří mnohokrát i nezaručené dezinformační záležitosti, tak to je člověk, který pro nás od začátku byl diskvalifikován z toho, aby mohl tuto funkci řádně vykonávat,“ uvedl Rakušan.



Sněmovna Křečka ve středu zvolila ve druhém kole tajné volby. Získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných. Křečkovým soupeřem byl ve finále vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm, kterého navrhoval Senát. Ve druhém kole získal podporu 53 poslanců. Ke zvolení bylo třeba 88 hlasů. Už v prvním kole neuspěl další nominant Senátu, advokát Jan Matys.

Spolek Romea výsledek volby označil za výsměch úřadu ombudsmana. Proti volbě Křečka novým veřejným ochráncem práv vystoupili už svým prohlášením i občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Neformální koalice?

Podle prvního místopředsedy a šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury a poslance a bývalého předsedy KDU-ČSL Marka Výborného se ukázalo, že ve Sněmovně funguje neformální koalice ANO, ČSSD, KSČM a SPD.

Podle Martina Kolovratníka za ANO volba možná ilustruje rozdělení společnosti. Část poslanců podle něj cítila větší náklonnost k lidsko-právní rovině, kterou v úřadu nastavila končící ombudsmanka Anna Šabatová a které by se podle něj drželi kandidáti Senátu, a část poslanců to viděla opačně a podpořila Křečka. Klub ANO měl podle něj volné hlasování, Deník N však informoval o tom, že poslanci dostali doporučení volit právě Křečka.



"Důvody, proč Stanislav Křeček z mého pohledu nebyl dobrým kandidátem na VOP jsou dobře známé. Nebudu je už opakovat. Sněmovna zvolila jinak a já jsem se rozhodla, že to nebudu komentovat. Stejně tak nepovedu politologické úvahy, coby se stalo kdyby... Každý ombudsman může úřadu vtisknout něco osobitého, ale současně jde o dobře vybudovanou instituci s jasným zákonným posláním a mantinely, prostor pro kreativitu má tedy své hranice. Jsem přesvědčená, že nelze zcela obrátit její směr, popřít její smysl, ať už by přišel kdokoliv,“ uvedla pro iDNES.cz Anna Šabatová

„Ale také mohu prozradit, že pro některé možná trochu překvapivě zapůsobily informace, které do Sněmovny proudily. Takové to ‚vyhrožování‘, že pokud bude zvolen pan Křeček, tak budou nové demonstrace a podobně,“ řekl Kolovratník. Názor podle svých slov nevnímal od jednoho či dvou kolegů, ale od více lidí.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna označil výsledek volby za příjemné překvapení. Také podle něj „nezadatelnou úlohu“ sehrál Milion chvilek. „Ta urputnost a agresivita, s jakou zaútočili na všechny poslance prostřednictvím mailů a facebookových zpráv, sehrála velmi významně svoji roli, o tom jsem naprosto přesvědčen,“ řekl ve středu novinářům.



Prezident gratuloval

„Pan prezident blahopřeje Stanislavu Křečkovi ke zvolení do funkce ombudsmana a děkuje všem, kdo mu vyslovili podporu,“ uvedl na Twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Radost ze zvolení vyjádřil například také bývalý ministr kultury Antonín Staněk. „Vím, že pan Křeček bude dobrým ombudsmanem. Čeká ho spousta práce a hodně lidí v něj vkládá naděje,“ napsal na Twitter.

Antonín Staněk (Twitter) @StanekAntonin Věřím, že pan Křeček bude dobrým ombudsmanem. Důvěřoval jsme mu jako poslanci za ČSSD i jako zástupci veřejného ochránce práv, důvěřuji mu i dnes. Čeká ho spousta práce a hodně lidí v něj vkládá naděje. odpovědětretweetoblíbit

Křeček podle Milionu chvilek v době normalizace chválil socialistickou revoluci a socialistické volby. Spolek uvedl, že v případě jeho zvolení je připraven uspořádat demonstraci. „Někteří říkají, že to udělali natruc. To je od nich milé, natruc poškodit instituci na obranu bezbranných,“ reagoval předseda spolku Mikuláš Minář.



Podle Křečka samotného ho ovšem nikdo natruc nevolil. „To se mi zdá dětinské. Samozřejmě od té doby, co se to rozhlásilo, tak se to opakuje, ale podle mého názoru nic takového nehrozí. Poslanci jsou dospělí, rozumní lidé, a že by dělali něco na truc Milionu chvilek, to si rozhodně nemyslím. Že by to hrálo nějakou roli, to myslím rozhodně nikoliv,“ uvedl v rozhovoru pro iROZHLAS.

Šíření lží po internetu

Křeček se již dříve „proslavil“ tím, že neoprávněně užíval titul JUDr. Že byl „lžiprávníkem“ vyšlo najevo v roce 1998. Rigorózní zkoušku složil Křeček až o několik let později.

Nově zvolený ombudsman podle médií v minulosti opakovaně přispíval k šíření internetových lží a nepravdivých zpráv. Podle Deníku N a serveru Manipulátoři.cz šířil například hoax o hromadném přejmenovávání vánočních trhů na zimní festivaly kvůli muslimům.

Hoax provázel i první kolo tajné volby. Foldyna ve Sněmovně tvrdil, že šéf neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek poslal předsedům sněmovních stran výhružnou SMS, aby Křečka nevolili. Šéfové stran však jeho informaci odmítli a popřel ji i Pánek.

Foldynova spolustranička a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová poté prohlásila, že se za něho stydí.