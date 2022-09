Vláda bude jednat o zastropování ceny elektřiny pro domácnosti i pro firmy

„Modelujeme to tak, aby cena byla bez problémů pro většinu domácností a počítáme i s úpravou normativů u příspěvku na bydlení,“ řekl v neděli ministr financí Zbyněk Stanjura v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Jaký by mohl být cenový strop pro domácnosti, nechtěl říci. U domácností s nízkým příjmem by měl podle něj pomoci se zvládáním zvýšených nákladů na energie ještě příspěvek na bydlení. Ve veřejném sektoru, tedy v nemocnicích, školách a dalších zařízeních, budou mít možnost využít maximálních cen bez ohledu na to, kdo je vlastníkem a provozovatelem zařízení.

„Pro české výrobce je důležité, že budou mít pokryté náklady i přiměřený zisk. Nepošleme je do ztráty a já tam pro ně nevidím důvod pro kompenzaci,“ řekl také Stanjura.

Zastropování cen elektřiny má odběratele podržet v době strmého růstu cen energií. „Pokud se rozhodneme k plošné cestě formou stropu na energie, možná upustíme od výplaty úsporného tarifu a použijeme peníze na to, abychom těm, jimž strop bude málo, mohli pomáhat adresnější formou,“ uvedl na Primě ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Vláda počítá s tím, že bude potřeba uzákonit, aby výrobci energií prodávali část produkce - asi deset až 20 procent - státu nebo státnímu prodejci. Sněmovna by o návrzích měla jednat v pátek, Senát v následujícím týdnu