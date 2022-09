Vláda rozhodne o zastropování cen elektřiny. Fiala jednal s jejími producenty

„Budeme mít jasnou konkrétní pomoc pro domácnosti,“ řekl po středečním jednání vlády jen velmi obecně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Ještě před středečním jednáním kabinetu si Fiala svolal největší producenty elektřiny v Česku. „Výrobci si uvědomují, že současná situace může mít dalekosáhlé negativní dopady na ekonomiku, a spolupracují na přípravě modelu zastropování cen,“ napsal po tomto jednání na Twitteru premiér.

„Mluvili jsme také o návrzích výrobců, jak státu kompenzovat případnou pomoc s finančními zárukami, které potřebují pro své obchodování,“ uvedl premiér.

„Bavíme se o parametrech, mělo by to být v intervalu 6 až 10 korun za MWh,“ řekl Právu Jakub Kajzler, poradce premiéra.

Později předseda vlády informoval o schůzce s dodavateli elektřiny a plynu. „Diskusi jsme vedli také o zajištění dodávek plynu pro nadcházející topnou sezonu. Dodávky plynu dodavatelé zajištěné mají, ale stejně jako vláda vyzývají spotřebitele k potřebným úsporám energií,“ napsal Fiala.

Evropská komise navrhuje cenový strop na plyn dovážený z Ruska, Síkela to vidí jinak

Návrh připravený pro páteční mimořádné jednání ministrů energetiky členských zemí Evropské unie představila ve středu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska.

Počítá i s využitím neočekávaných zisků energetických firem na pomoc ohroženým spotřebitelům či s povinným omezením spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela při jednání senátního výboru pro hospodářství řekl, že Česko se pokusí otázku možného zastropování cen plynu z Ruska z programu jednání vyjmout.

Síkela měl ve středu vládě představit varianty vzniku státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Je to podle něj nejrychlejší cesta, jak pomoci krajům, obcím nebo nemocnicím.

Státní obchodník by měl energii bez dalších marží převést například samosprávám. Pokud by se energie nakupovala za vysoké ceny, poskytl by ji stát dále se slevou. Do budoucna je podle Síkely možné, že stát využije státního obchodníka i za jiným účelem. Kvůli zřízení státního obchodníka s energiemi bude podle něj nutná změna zákona, která se už připravuje.

Stát podle Hospodářských novin požádal o licenci na obchodování s elektřinou a plynem pro společnost Prisko, jejímž je vlastníkem. Prisko ale nebude finálním státním obchodníkem, pouze vykryje čas potřebný na vytvoření nové firmy, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Státní obchodník by měl získávat energie pro takzvané chráněné zákazníky tak, že mu výrobci nad určitou velikost budou muset prodat část produkce za předem stanovenou cenu. Výkupní cena podle Stanjury bude zahrnovat výrobní náklady plus přiměřený zisk.