Vláda v pondělí zastropuje ceny energií, oznámil ministr Jurečka

Vláda už je podle Jurečky na parametrech zastropování v zásadě dohodnuta, s konkrétní hranicí zastropování však čeká na výsledky víkendové Rady ministrů pro energetiku v Bruselu, kde se jedná o možném celoevropském řešení. „Poté, co by návrh v pondělí schválila vláda, by hned v pátek navazovala mimořádná schůze Sněmovny, kde by se toho týkající dva zákony projednaly v režimu legislativní nouze,“ nastínil ministr.

Jaká nás čeká zima?

Pro naprostou většinu domácností a firem bude velmi podobná jako zimy předešlé. Opatření, která vláda představí v pondělí, povedou k tomu, že zimu zvládneme s dostatkem energií i s rozumnou výší jejich cen. Počítáme se zastropováním cen jak pro firmy, tak pro domácnosti. Sám mám rodinný dům a jako všichni ostatní samozřejmě vnímám celospolečenskou snahu o úspory. V tomto budou nadcházející měsíce jiné.

V Bruselu v pátek začala mimořádná Rada ministrů pro energetiku, kde se bude řešit možné celoevropské zastropování cen energií. Co od toho očekáváte?

Pro nás je podstatné, aby evropské řešení obsahovalo alespoň nějakou míru zastropování cen elektřiny a plynu. Nebo aby přineslo minimálně variantu, že se zastropuje cena plynu, který slouží pro výrobu elektřiny a který má momentálně největší podíl na růstu cen. Ministr Síkela v Bruselu zároveň podá návrh na dočasné omezení trhu s emisními povolenkami. Chceme dosáhnout úplného zastavení trhu, nebo alespoň toho, aby EU uvolnila množství povolenek, které byly v minulosti z trhu staženy, a vrátila je výrobcům. To by vedlo k okamžitému snížení nákladů na výrobu elektřiny a tepla.

Kromě evropského chystáte i národní řešení zastropování cen energií. To chcete představit v pondělí. Můžete alespoň naznačit, v čem má spočívat?

V zásadě už máme jasno. Čeká nás jen finální stanovení ceny nebo úrovně, na jaké energie zastropujeme. S tím právě čekáme na výsledky jednání o celoevropském zastropování. Během víkendu by mělo být jasno, tak abychom v pondělí na jednání vlády potvrdili konkrétní hodnoty a zastropování schválili. Na to by poté navazovala v pátek mimořádná schůze Sněmovny, kde by se toho týkající dva zákony projednaly.

O jakých konkrétních hranicích k zastropování jste se na vládě bavili?

Nechci potvrzovat žádnou částku, která za posledních pár dní proběhla v médiích. Jednoznačně ale mohu garantovat, že ceny budou na takové úrovni, aby to české domácnosti a firmy zvládly. Součástí řešení je také to, aby výrobci energií měli povinnost poskytnout část své výroby státnímu obchodníkovi, který z toho následně zabezpečí veřejný sektor (nemocnice, školy či administrativní budovy, pozn. red.).

Vláda se dlouho možnosti zastropování cen vyhýbala. Není to teď od vás takové přiznání viny, že jste s tím měli přijít už dříve?

Není to tak. Situace se za poslední měsíc výrazně změnila. Když se vrátíme do července, tak tehdy sice ceny energií rostly, ale stále to byla únosná úroveň. Mnoho firem mi říkalo, že to bude těžké, ale zvládnou to. To se ale za poslední tři týdny razantně změnilo. Ceny elektřiny na burze překročily 500 eur a posléze i 1 000 eur za MWh. To byl ten moment, který nás donutil, abychom aktivovali celou Evropu a přesvědčili i partnery, kteří to předtím odmítali, že musí přijít razantní a celoevropské řešení.

A nedonutila k tomu vládu spíše kritická reakce veřejnosti? A nejenom ji, ministra průmyslu Jozefa Síkelu (za STAN) kritizovala za nečinnost i řada politiků z vašich lidovců...

To, že jsme byli pod obrovským tlakem, samozřejmě nepopírám. My jsme ale dobře vnímali už předtím, že musíme přijít s razantním a plošným řešením.

To, co se odehraje v průběhu víkendu v Bruselu a v pondělí na vládě, je pro vás dostatečnou zárukou toho, že Jozef Síkela má zůstat ve funkci?

Jsem si jistý, že situaci zvládneme a že se podařil kus práce. Proto nevidím důvod, proč by kdokoli z vlády odcházel.

I kvůli rostoucím cenám energií v sobotu proběhla demonstrace na Václavském náměstí v Praze, kam přišlo 70 tisíc lidí. Teď se chystají další 28. září a 8. října. To je docela perný podzim...

Že jsme na horké půdě a že je situace složitá, to víme od prvního dne, co jsme ve vládě. Nejprve covid, pak válka na Ukrajině. Takže jsem rozhodně nečekal, že budeme v jednoduché situaci. Že se to ale zkomplikuje do takové míry, s tím jsem před půlrokem opravdu nepočítal. Ale poté, co v pondělí oznámíme konkrétní parametry vládní pomoci, tak z mého pohledu nebudou objektivní důvody, aby lidé chodili demonstrovat.

Premiér Petr Fiala o sobotní demonstraci prohlásil, že ji zorganizovali příslušníci ruské páté kolony. Co vy na to?

Já se k tomu vyjádřil velmi jasně. Ta věc má dvě roviny. Ta první je, kdo to svolal a kdo mluvil na pódiu. To jsou z mého pohledu lidé s proruskými názory, kteří obhajují politiku Putina. Druhou rovinou jsou lidé, kteří na tu demonstraci přišli a ani netušili, co jsou svolavatelé zač. Tito lidé mají obavy z budoucnosti. Strach je přirozená vlastnost a je teď důležité, aby jim naše vláda dala v pondělí jasnou odpověď. Aby ten strach, že nebudeme mít čím topit a svítit, pominul. Aby si byli lidé jisti, že bude teplo v radiátorech a že to zvládnou ekonomicky a není důvod, aby byla panika.

Vraťme se ještě k energiím. Ministr Síkela minulý týden oznámil, že v rámci úsporného tarifu by se měl stát zaměřit na ty nejpotřebnější a že chce zrychlit definici takzvaného sociálně zranitelného zákazníka. Co to bude znamenat v praxi?

Zjednodušeně, měl by to být automatický proces ve spolupráci s obchodníkem, který by definoval konkrétní sociálně zranitelné osoby. Aby nám jako státu obchodník řekl, podívejte se, z našeho pohledu tento zákazník bude mít problém s úhradou, a splňuje-li definici sociálně zranitelného zákazníka, můžete nám pomoci řešit část jeho úhrady? Takovýto model bychom chtěli do budoucna nastavit.

Takže se nikde o nic nebude žádat? Vyplňovat?

Tam by třeba stačilo, aby ten zákazník k tomu dal souhlas, třeba přes operátora. Ale to jsou věci, které teprve ladíme.

A dokážete to uvést v život v průběhu této topné sezony?

Ano, pracujeme na tom. Co se týče další sociální podpory nad rámec energetického balíčku, který by měl vést k zastropování cen, to bychom měli projednat v koalici v průběhu následujících dvou týdnů.