S přímotopem ušetříte ročně přes 100 tisíc, spočítala vláda

Ministři po mimořádném zasedání kabinetu připravili několik modelových příkladů. Ty ukazují, kolik jednotlivé domácnosti ušetří v porovnání se situací, kdy by stát k zastropování nepřistoupil.

Model úspor u elektřiny | foto: Vláda ČR

Jedna ze situací ukazuje domácnost, která vedle klasických spotřebičů používá elektřinu i na ohřev vody. S roční spotřebou 4,37 MWh by měla letos zaplatit 27 881 korun, v příštím roce beze stropu 82 479 Kč. Po zastropování by se měl roční účet zastavit na 35 903 korunách – úspora pro domácí rozpočet tedy v tomto případě činí 46 576 korun, ukazuje vládní model.

Pro rodiny s přímotopy pak podobný propočet ukázal úspory 111 420 Kč, domácnosti, které elektřinou jen svítí a využívají ji pro klasické spotřebiče, si přijdou na 20 280 Kč ročně.

„Stačí se podívat na své faktury, každý bude vědět své jednotkové ceny a každý to má ve svých rukou. Když sníží spotřeby, úspora může být i vyšší,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Podobné propočty představila vláda i u plynu. Tady úspora začíná na necelých 1 500 korunách ročně u domácností, které na plynu jen vaří. Spotřebitelům, kteří plynem ohřívají vodu, vykážou roční úsporu okolo 16 500 korun. A konečně ti, kdož plynem i topí, by měli ročně ušetřit 71 037 korun.

Model úspor u plynu | foto: Vláda ČR

Jakkoli se ušetřené částky pohybují v desetitisících, je z příkladů jasné, že i tak se domácnosti musí v roce 2023 připravit na vyšší výdaje než letos. Například u plynu ukazuje ministerská tabulka i po zastropování měsíční náklady pro příští rok zhruba dvojnásobné (s výjimkou té úplně nejnižší kategorie). A od meziročně vyšších nákladů neuchrání spotřebitele strop ani u elektřiny.

Výjimkou jsou samozřejmě ti spotřebitelé, kterým se podařilo včas dlouhodobě zafixovat ceny na nižších úrovních - pro ty se nic nemění, vládou stanovené ceny určují pouze maximální hranici.

Michal Šnobr @michalsnobr Ti kdo mají nyní fixaci na silovku a plyn (tj. komoditní složka konečné ceny) vyšší než stropujících 6 či 3 Kč/kWh, tak od okamžiku, kdy to bude platit, budou platit max. tuto cenu. Ti kdo mají stále ještě levnější fixace, si své nízké ceny budou dál užívat... oblíbit odpovědět

Celkové roční náklady na zastropování odhadl ministr financí na 130 miliard korun. „Je to maximální odhad, doufám, že částka bude nižší. Ale nikdo teď neví, jaké budou ceny. Mohou jít dolů nebo nahoru a my na to budeme pružně reagovat,“ řekl Stanjura.