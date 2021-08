Babiš je anděl a Bartoš se vrací z budoucnosti. Kampaň pokračuje

Hnutí ANO kromě tradičního videoblogu Čau lidi rozšířilo arzenál – ve svém nejnovějším volebním klipu připomíná premiérovu nedělní autogramiádu v Průhonicích. Do kamery mluví Babišovi příznivci, kteří nezmiňují důvody své volby. „Chtěla bych poděkovat panu premiérovi, protože dělá pro nás strašně moc a lidi si toho neváží. Nikdo mu pořádně nepoděkuje. Chci, aby všechno dopadlo, jak si on přeje,“ řekla jedna z jeho voliček.

„Půjdeme vás podpořit i do Ústí nad Labem, žádná vzdálenost není dost dlouhá,“ avizovali svou účast na volbách další podporovatelé. Právě v Ústeckém kraji proti sobě na prvních místech kandidátek stojí současný premiér Andrej Babiš a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Z kandidátů v kraji si budou vybírat také Češi, kteří žijí v zahraničí. Váha jejich hlasů ale podle politologů není až tak velká.

„Andrej Babiš je nejlepší člověk, nejlepší premiér. Doufám, že zvítězí, je anděl pro nás všechny,“ uzavírá videoklip hlas další z fanynek.

„Chceme na Západ, ne na Východ“

Koalice Spolu, kterou tvoří strany KDU-ČSL, ODS a TOP 09, v hlavním videoklipu dává prostor voličům, kteří vysvětlují, proč koalici dají svůj hlas.



„Jako máma dvou dětí chci, aby se do naší země vrátily hodnoty jako slušnost, poctivost a morálka. Proto fandím koalici SPOLU, protože je symbolem slušnosti, morálky a správných hodnot,“ říká ve videoklipu jedna z podporovatelek koalice – pokud se tedy nejedná o PR brigádnici.

„Chci tady žít celý život a přál bych si, aby se naše společnost posouvala spíš na západ než na východ. Chybí nám naděje a optimismus, potřebovali bychom se z toho posunout a zahájit pozitivní změnu,“ vyzývá k volbě koalice další z voličů.

Další koalice, která bude bojovat o vítězství ve volbách, nechává ve videu mluvit své lídry. Pirátská strana nechává v úvodu svého YouTube účtu připnuté deset měsíců staré video, kde se její předseda Ivan Bartoš potkává se svým já z budoucnosti.

K novějším, starým jen několik dnů, patří snímek, ve kterém šéfové obou stran navštívili Kutnou Horu. Ivan Bartoš a Vít Rakušan odpovídají na „otázky z budoucnosti“ a hodnotí, jaké zákony se jim podařilo prosadit.

Do Sněmovny by se podle červencového průzkumu agentury Median dostalo také například hnutí Přísaha, jejíž předseda Robert Šlachta sází na svou tvář. V rámci předvolební kampaně vysílá živě one man show, přidává záběry ze svých cest za voliči, představuje program hnutí i své pocity.

Sázka na emoce

Emotivně působí také prezentace hnutí SPD, jehož hlavním videoklipem je jakási vlastenecká hymna. Noviny s názvem Na vlastní oči přilákají potenciální voliče výraznými barvami nebo stránkami s akčními cenami potravin, které hnutí slibuje zavést. „Dovolujeme si Vás pozvat na Český jarmark SPD, který bude i ve Vašem krajském městě!“ láká strana Tomia Okamury na setkání, která probíhají v rámci předvolební kampaně. I on aktivně na Facebooku hovoří ke každodenním aktualitám.

Krajští lídři

Podle odhadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR však budou zemědělci, kteří budou Okamurovi potraviny dodávat, deset až třicet procent pod výrobními náklady.

Pro svou kampaň používá SPD hymnu, kterou nazpíval zpěvák Petr Kolář. V refrénu hnutí hlásá, že chce „za lidi férově hrát, chránit svůj lid, svůj stát“.

ČSSD či KSČM se zatím videoklipově příliš neangažují.



Volby do Poslanecké sněmovny by v červenci podle zmíněného průzkumu vyhrálo hnutí ANO s 26 procenty. Druhá je koalice Spolu, která díky výsledku 21,5 procenta přeskočila spojení Pirátů se STAN. Obě uskupení však dělí jen 1,5 procenta.