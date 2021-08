Na mítink Babiše v Teplicích dorazili odpůrci s hadicí i chlapeček s pistolkou

Andrej Babiš se začal zájemcům podepisovat přesně v půl šesté. Každého se ptal na jméno a do rozdávané publikace mu věnování rozmáchle vyvedl. S desítkami lidí v neustále se prodlužující frontě se vyfotil a s mnohými rozprávěl. Jednu z žen například prosil, aby se nechala očkovat proti covidu-19.

V 18 hodin ho však ochranka musela obstoupit v užším kruhu, protože se k němu začal drát muž s historickou hasičskou helmou na hlavě a s hadicí v ruce s tím, že jde „vyplachovat špínu“. Vše od pár metrů vzdálené kašny, v níž byl umístěn konec hadice, komentoval na celé náměstí další: „V naší krásné zemi je spousta špíny a tu je třeba vypláchnout. Je tu spousta lží a těch je třeba se zbavit…,“ deklamoval hlasem pouťového vyvolávače.

Část příchozích se smála, část, která stála ve frontě na podpis, hlasitě odpůrcům Andreje Babiše spílala. Muže v helmě však ochranka od premiéra oddělila rychle a rázně. Pak mu policie zkontrolovala občanku a nechala ho být. Zato chlapečka s maketou pistole pustili až k premiérovi.



Vzápětí začal na teplickém náměstí druhý protestní happening. Několik lidí od počátku podpisové akce shromažďovalo knihy, které premiér rozdával. Když usoudili, že jich mají dost, začali je přes šablonu „dozdobovat“ rudými hvězdami, nápisy StB a kříži. „Kříž je za covidové mrtvé,“ vysvětloval muž se sprejem. Nápis StB pak narážel na údajnou spolupráci Andreje Babiše s komunistickou policií. Proti informacím, že byl před rokem 1989 vědomým tajným spolupracovníkem, už Babiš deset let bojuje žalobami.

Jedna z postříkaných knih s nápisem StB skončila i na stole před Andrejem Babišem, ten ji nevzrušeně odsunul a podepisoval se dál svým fanouškům. Muž, který ji před Babiše hodil, s tím, že chce podpis na výtisk s nápisem StB, se k premiérovi nedostal, ochranka ho opět odsunula.



Jaké protesty? Reagoval Babiš

„Protesty? Nevím, musím se zeptat ochranky, co se tam vlastně dělo,“ komentoval premiér situaci, když už nikdo nestál ve frontě na podpis. V půl osmé, po dvou hodinách autogramiády, Náměstí Svobody v klidu opustil.



„Nevím, co se pánové diví? Že je ochranka nepustí, když se hrnou k premiérovi a mohou ho ohrozit?“ uvedl Jiří Štábl, člen ANO a náměstek primátora Teplic.

„Mě by jen zajímalo, co vlastně chtějí? Před třemi lety, po komunálních volbách, někteří z těch protestujících velmi stáli o to, aby mohli udělat s ANO v Teplicích koalici. Nevím ale, zda je jejich protest zaměřen proti ANO nebo osobně proti panu Babišovi,“ krčil rameny Jiří Štábl. Narážel na to, že mezi lidmi chystajícími happeningy byli vidět členové Volby pro Teplice, což je silnější teplické politické uskupení. Volba pro Teplice nakonec skončila v opozici.



Premiér Andrej Babiš je a bude v Ústeckém kraji v rámci kampaně vidět často. Kandiduje tu v říjnových parlamentních volbách na prvním místě soupisky ANO.