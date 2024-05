Řidiče autobusu zbil a surově ho kopl do hlavy. Mladík dostal podmínku

Mladík, kterému bylo v době útoku sedmnáct let a nyní je již plnoletý, se se šoférem autobusu z blíže v rosudku nespecifikovaných důvodů nejprve pohádal. V prostoru u předních dveří ho následně kopl do nohou a uštědřil mu dvě rány pěstí do hlavy.

„V tu chvíli upadl poškozený na zem před přední dveře autobusu, kde zůstal bezvládně ležet čelem k zemi. Obžalovaný jej však opět opakovaně napadl údery pěstí do hlavy a dále mu dupl pravou nohou na hlavu,“ popsal soud, co se na místě dělo.

K mladíkovi následně přiběhl jeden ze svědků a odtáhl ho několik metrů od ležícího šoféra. Tím však útok neskončil. Agresor se vytrhl ze sevření, rozeběhl se proti bezvládnému řidiči a s plnou intenzitou ho pravou nohou nakopl do hlavy. V rozsudku se doslova píše, že „posunul jeho hlavu nejméně o půl metru“.

Napadený skončil v nemocnici s otřesem mozku a dalšími zraněními.

Mladík u soudu takzvaně prohlásil vinu. Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví mohl jakožto mladistvý dostat až pět let. Soud mu uložil trest 22 měsíců vězení podmíněně odložený na zkušební dobu tří let a současně stanovený dohled.

Zároveň má na účty dvou pojišťoven poslat dohromady bezmála sto tisíc korun jako náhradu škody.

Pokud jde o zmíněný dohled, v intervalech, které stanoví Probační a mediační služba, se mladík bude muset dostavovat a dokládat, zda studuje, jestli si hledá práci či jak vypadá plnění náhrady škody.

„Po zkušební dobu bude pod poměrně intenzivní kontrolou. Budou se ho snažit motivovat k řádnému způsobu života. Pokud by nespolupracoval nebo byly jiné problémy, signalizuje se to soudu. V krajním případě pak může být rozhodnuto, že původně podmíněně odložený trest bude muset vykonat,“ sdělila soudkyně Jitka Neterdová.

Z napadení řidiče byl původně podezřelý ještě jeden mladík, u něj ale nakonec nebylo prokázáno, že by se útoku zúčastnil.