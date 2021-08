Babišova autogramiáda se zvrtla. Přišli i odpůrci, zasahovali těžkooděnci

Sobotnímu předvolebními mítinku, kde měl premiér točit zdarma zmrzlinu, nejprve brzy ráno předcházel incident, kdy členové hnutí Milion chvilek pro demokracii pomalovali dlažební kostky náměstí desítkami bílých křížků. Dobrovolní hasiči se ještě před Babišovým příjezdem snažili proudem vody je odstranit. Až do 14. hodiny bylo shromáždění vcelku poklidné a lidé měli zájem o podpis Babišovy knihy.

Po 14. hodině ale dorazili na shromáždění několika auty odpůrci očkování a lidé, kteří nesouhlasí s vládou. Bylo jich několik desítek. Auty na chvíli nejprve zablokovali kruhový objezd, odkud je policisté přesměrovali jinam. Když přišli na náměstí, vytáhli české vlajky a či transparent s nápisem Vakcíny jsou nebezpečné. Přímo k premiérovi se ale přes jeho ochranku nedostali.

Před 15. hodinou obestoupili jeho stánek a jeden z nich hodil na premiéra vejce. Babišovi potřísnilo černé tričko, dál ale pokračoval v podepisování knihy. Vejce zasáhlo i další lidi, kteří v tu chvíli stáli blízko politika. Mezi nimi i kameramana.

Muž, který vejce hodil, poté začal utíkat náměstím. Policisté jej ale dostihli a zadrželi. V jejich voze podle reportéra skončil minimálně i další jeden účastník neohlášené demonstrace. Na ní lidé skandovali například „my chceme pravdu“ nebo pískali na píšťalky.

„V souvislosti s podezřením ze spáchání přestupku byly na místě zajištěny dvě osoby,“ řekl iDNES.cz po 15. hodině mluvčí policie Zdeněk Chalupa. Podle reportéra z místa je jedním zadrženým muž, který vejce házel, druhým Ivo Osovský.

Muž, který vejce házel, se zadržení bránil s křikem: „Hodil jsem jen vejce, bylo to jen vejce.“ Než jej policisté stačili naložit do vozu, udeřil hlavou do kapoty.

Babiš raději odešel, hlídali ho těžkooděnci

Před 15:30 policisté raději doporučili Babišovi, aby stánek, kde podepisoval knihy, opustil. Premiér poté odešel do blízkého bistra Paloma. To obestoupili policisté a hlídali, aby se k němu protestující nedostali.

U restaurace se následně objevili také těžkooděnci a ředitel Útvaru pro ochranu ústavních činitelů Jiří Komorous. Dovnitř bistra nebylo vidět, neboť členové ochranky po vstupu premiéra zatáhli závěsy. Na terase restaurace ale dál byli hosté s jídlem a pitím.

Ještě po 17. hodině, kdy měla předvolební akce oficiálně skončit, byly závěsy zatažené a pár těžkooděnců restauraci hlídalo. Část aktivistů se ale již rozešla, také policistů na místě je méně. Babiš odjel z restaurace autem v 18 hodin.

Celá akce z pohledu policie skončila něco málo po šesté hodině večerní, iDNES.cz o tom informoval mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa. „Můžu potvrdit, že na místě již nikdo není. Policie odjela krátce po tom, co místo opustil pan premiér,“ sdělil.

„Stejně jako značná část veřejnosti jsme znechuceni kampaní pana premiéra. S úsměvem od ucha k uchu se předvádí, jako by se nikdy nic nestalo. Přitom má on a jeho vláda na svědomí nezvládnutou pandemii, při které zemřelo přes 30 tisíc lidí,“ řekl k sobotnímu happeningu Jiří Jakub Zévl, místopředseda Milionu chvilek.

„Naše sobotní akce má za cíl konfrontovat pozlátko předvolební kampaně s krutou realitou jeho vlády. Andrej Babiš bude rozdávat zmrzlinu nad památníkem babiček, dědečků, rodičů i dětí, kteří už zmrzlinu nikdy nedostanou,“ dodal Zévl.

Kritika od opozice

Od opozičních politiků Babiš za sobotní dění sklidil kritiku už dopoledne. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se opřel do jednoho z hesel, které hlásá „Tady se říká pravda“ a podivil se i nad přítomností hasičů, kteří měli namalované křížky smýt.



Předseda STAN a koaliční partner Vít Rakušan akci okomentoval slovy, že „lídr by se tiše poklonil, současný premiér bezskrupulózně přejde.“



Ivan Bartoš ⚫⬛ @PiratIvanBartos Průhonice právě teď. Na stanu napsáno "Tady se říká pravda", ale pravda se tam moc nenosí. Lidi nakreslili na zem křížky za oběti COVID. Smývají jim je hasiči, aby mohl Babiš točit zmrzlinu a podepisovat knihu, kterou nenapsal a která viděla pravdu leda z rychlíku. oblíbit odpovědět

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ocenil připomenutí obětí ze strany Milionu chvilek. Podle Jurečky se premiér Babiš podílel na chaotickém rozhodování vlády a výsledkem je jedno z nejhorších míst na světě v počtu mrtvých během pandemie koronaviru.

„Jestli na tomto místě bude dnes premiér dávat zmrzlinu, tak má kačení žaludek. Nelze zapomenout na jeho podíl při chaotickém rozhodování vlády a jedno z nejhorších míst na světě v počtu mrtvých během Covidu! Za toto nese jak sám říkal hlavní díl zodpovědnosti,“ uvedl Jurečka na Twitteru. Ke kritice Andreje Babiše se přidala i jeho kolegyně z koalice SPOLU a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která se pozastavila na premiérovou morálkou.



„Pokud by měl charakter, tak po křížích nešlape, koupí svíčku nebo květiny a poprosí o odpuštění za svá chybná rozhodnutí. Vybral si nepřekvapivě druhou cestu, na křížích si dělá kampaň. Říct, že má hroší kůži, by bylo urážkou hrochů,“ napsala na sociální síť k jedné z premiérových fotografií.