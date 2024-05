Kozel potvrdil spekulace: Ano, končím, nedělalo se mi v tom příjemně

Třiapadesátiletý Kozel se U Nisy loučí po třech ročnících, což způsobil nástup nového majitele Ondřeje Kanii a nového vedení. V zákulisí se mluví o tom, že jeho nástupcem bude Radoslav Kováč, současný kouč Pardubic.

Jak dlouho už o svém konci víte?

Už delší dobu, ale dohodli jsme se s vedením, že to nebudeme zveřejňovat. A proto jsem to zatím nepotvrdil. Nicméně informace nějakou dobu unikají, všichni o tom píšou jako o hotové věci. Týmu jsem to oznámil před nějakou dobou. A teď chci, aby to bylo na vědomí veřejně, a tady je k tomu první příležitost.

Nepodepíše se to na týmu?

My se s vedením dohodli po zápase s Plzní a před Slováckem, že o tom mluvit nebudeme. Nechtěli jsme do toho vnášet nějaké informace. Věděl jsem, na čem jsem. Ale protože informace stejně unikají z různých zdrojů, asi nemá cenu chodit kolem horké kaše. Ani mně se v tom nedělalo příjemně. Proto jsem to týmu řekl, což pro mě bylo zásadní a nejdůležitější.

Mrzí vás to?

Na to bych nerad odpovídal. Beru to jako fakt. Mám opci na příští sezonu za nějakého výsledku, který by třeba stejně nedopadl. Z toho důvodu respektuji, že se nové vedení takhle rozhodlo. Nějakou dobu to vím a budu se podle toho chovat. Snažím se dojet sezonu, co nejlíp to jde, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Mrzí mě, že jsme se nedostali do první šestky, protože nám chyběl de facto jeden gól. Ať už který jsme nedali, nebo dostali. Ani v Teplicích nám štěstí moc nepřálo. Budeme se v odvetě prát, aby to pro mě a ani pro mužstvo nebyl poslední zápas.

Už jste zmínil, že se vám v této situaci nepracuje ideálně.

Informace, které prosákly ven, byly docela pravdivé. Což pro mě bylo záhadou, když to věděli tři nebo čtyři lidé. Z toho pohledu to bylo pro mě nepříjemné, protože kabina to vnímá taky. A já s ní mám korektní vztah. V tu chvíli jsem usoudil, že by bylo dobré, aby to slyšeli přímo ode mě, jak to je. A řekli jsme si, že jedeme i tak do konce sezony naplno.

Vysvětlilo vám nové vedení, proč s vámi nepočítá?

To bych nerozváděl. Prostě se rozhodli pro jiného trenéra, na což mají právo. I když signály šly už předtím, dozvěděl jsem se to až v momentě, když oficiálně vstoupili do klubu. Což si myslím, že je korektní.

Co udělat, abyste se po odvetě s Teplicemi neloučil?

Doma jsme silnější, musíme dát rychle gól a pak dvojzápas otočit. Největším problémem v prvním utkání byla finální fáze, šance jsme měli, ale nevyřešili jsme žádnou. Domácí trefili krásné střely. Nic nebalíme.