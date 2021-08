ANO si dál drží náskok, opět následuje Spolu a až třetí jsou Piráti se STAN

Volby do Poslanecké sněmovny by v červenci podle průzkumu agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 26 procenty. Druhá je koalice Spolu, která díky výsledku 21,5 procenta přeskočila spojení Pirátů se STAN. Obě uskupení však dělí jen 1,5 procenta. Do Sněmovny by se dostaly i SPD, Přísaha a KSČM. Naopak těsně pod hranicí vstupu do dolní komory by zůstala ČSSD s 4,5 procenta.