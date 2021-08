Piráti a STAN zjednoduší kampaň. Klíčová témata budou zadlužování či vzdělání

„Chceme mít i lepší vizuální formu,“ řekl iDNES.cz Rakušan. O klíčovýcn tématech se budou podle něj ještě v pátek radit špičky koalice.



„Určitě tam bude oblast vzdělávání, oblast životního prostředí,“ uvedl šéf STAN. Potvrdil, že i téma zadlužování země. „My jako starostové chceme ještě mluvit o prohlubujících rozdílech mezi jednotlivými regiony,“ uvedl šéf hnutí STAN.



To, že podle průzkumů Piráty a STAN přeskočilo jak vládní ANO, tak koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), nemá podle podle Pirátů a STAN na změnu v kampani vliv.

Průzkumy nás neznervózňují, uvedl Ferjenčík

„Průzkumy nás neznervózňují vzhledem k tomu, že je léto a politika nikoho moc nezajímá. Zlepšila se covidová situace, za to jsem velmi rád a to je nejvýznamnější faktor,“ hodnotí Ferjenčík fakt, se podle posledních několika průzkumů vrátilo na první příčku ANO.

„Z průzkumů je stále zřejmé, že má naše koalice silnou důvěru mezi lidmi, a toho si velice vážím. Hlavní část kampaň teprve začíná. Naplno teď vyrazíme do regionů, abychom mluvili s lidmi, poslechli si zpětnou vazbu, co je trápí a diskutovali náš obsáhlý program,“ sdělil iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.



„Je zcela jasné, že jak my, tak naši voliči, vnímáme zcela zásadní problém to obrovské zadlužování země, které probíhá v posledních dvou letech a především, kde vláda nechystá žádnou změnu kurzu a plánuje ho i celé další volební období. To bezpochyby bude zásadní téma kampaně, protože rozvrat státních financí je obrovský průšvih. Pak jsou další věci, které považujeme za důležité, ať je to modernizace vzdělávání nebo lepší ochrana krajiny u nás,“ vyjmenoval Ferjenčík témata, na něž se bude koalice Pirátů a STAN soustředit.

Zajistíme stát, který slouží lidem, ne zájmům jednoho holdingu, říká Bartoš

Podle Bartoše bude pro koalici, kterou vede jako kandidát Pirátů a STAN na premiér, stěžejní zajistit stát, který slouží lidem, ne ekonomickým zájmům jednoho holdingu nebo hrstky oligarchů.

„Chceme zemi, která lidem nechává co nejvíc svobody a v potížích člověka nenechá na holičkách. Naše vláda bude maximálně transparentní, otevřená lidem a bez korupčních skandálů. Povedeme politiku založenou na slušnosti, věcné diskuzi a dlouhodobé vizi,“ uvedla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která je kandidátkou koalice Pirátů a STAN na ministryni práce a sociálních věcí.