Piráti navrhli dát důchodcům tisícovku místo dotací firmám členů vlády

„Když někdo dělá ve Sněmovně volební kampaň skrz nějaké návrhy, tak je namístě, aby ji financoval ze svého. Právě proto jsme navrhli pozměňovací návrh, který zajistí, že ty důchody se nebudou zvyšovat z peněz, které nakonec budou splácet naše děti, že to nebude na dluh, ale že to bude přímo z dotací, které z našeho pohledu zcela neoprávněně dostávají firmy předsedy vlády,“ řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš převedl podle zákona o střetu zájmů své firmy do dvou svěřenských fondů a argumentuje, že tím plně vyhověl podmínkám českého zákona. Jeho političtí oponenti argumentují, že to nestačí a že si na své firmy uchoval dál vliv.

Vláda chce zvýšit penze v průměru o 750 korun

Vládní návrh, do nějž chtějí Piráti svůj návrh přidat, počítá s tím, že se důchody mají zvýšit o 300 korun nad rámec povinnosti, která vyplývá ze zákona. Tedy zhruba o 750 korun.



Opoziční SPD navrhla penzistům s důchody pod 15 tisíc korun přidat dalších 500 korun. „Maximálně však tak, aby po tomto navýšení činila celková výše příjmu ze všech důchodů, na které má jejich jednotlivý příjemce nárok, nejvýše 15 000 korun měsíčně,“ řekla poslankyně Lucie Šafránková.



Jednání o zákonu v pátek ve druhém čtení, kdy mohou poslanci vznášet vlastní pozměňovací návrhy, Sněmovna nedokončila kvůli tomu, že se protáhlo schvalování novely zákona o hmotné nouzi. Pokračovat v jednání o důchodech mají poslanci ve středu.

To, že se Sněmovna vůbec důchody v pátek zabývala, prosadil šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka, který se o to marně pokoušel už ve čtvrtek. Ve čtvrtek to ale zablokovali poslanci ANO a ODS za pomoci poslanců TOP 09 Jana Jakoba, Františka Váchy a nezařazeného poslance (dříve občanského demokrata) Václava Klause. V pátek změnili názor.

„Pokud tento týden neproběhne druhé čtení, tak budeme mít skutečně vážné problémy, a apeluji zejména na poslance hnutí ANO, stihnout do 30. září schválit valorizaci důchodů,“ varovala ve čtvrtek ve Sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.