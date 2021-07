Volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Do Sněmovny by se nedostal Šlachta

Pokud by se v červenci 2021 konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, podle průzkumu společnosti CVVM by se jich zúčastnilo 63 procent Čechů.



Podle volebního modelu měly v době sběru dat největší podporu hnutí ANO, to 23,5 procenta, koalice Spolu by získala 21,5 procenta a koalice Piráti a Starostové o půl procenta méně. Na čtvrtém místě by skončila SPD s 9 procenty. Do Sněmovny by se také dostala KSČM či ČSSD. Z průzkumu však vyplynulo, že Přísaha Roberta Šlachty by se do Sněmovny neprobojovala.



Z průzkumu vyplynulo, že k volbám se chystá 63 procent dotázaných. Na druhé straně 33 procent Čechů uvedlo, že volit nepůjdou. Zbytek dotázaných zvolil odpověď „nevím“.