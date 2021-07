ANO se vrací do vedení. Šlachta podle Medianu předstihl ČSSD i komunisty

Hnutí ANO 2011 v červnu posílilo na 26 procent a poprvé od února 2021 se v průzkumech společnosti Median znovu dostává na pozici lídra. Naopak koalice Pirátů a STAN se propadla na druhé místo a preference oslabily proti květnu o 2,5 bodu na 21,5 procent.

„Posílení pozice ANO v červnu může být způsobeno řadou faktorů jako například oslabováním pandemie covid-19, dopisem Andreje Babiše občanům, podporou ANO prezidentem Milošem Zemanem nebo nenadálým úderem tornáda na Jižní Moravě,“ uvádí v hodnocení průzkumu společnost pro výzkum veřejného mínění Median.

Podpora hnutí ANO je nejsilnější mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity anebo nižším. Nadpoloviční většina příznivců je ve věkové skupině 55 a více let. Koalice Pirátů a STAN má největší podporu mezi lidmi s maturitou a vysokoškolským vzděláním a u lidí do 34 let.



Koalice Spolu se pohybuje na podobné úrovni preferencí jako v květnu, a to okolo 20 procent. KSČM i ČSSD, které jsou na hraně vstupu do sněmovny s 5,5 procenty, v červnu předběhlo hnutí Přísaha Roberta Šlachty se 6 procenty. Podpora Přísahy je silná především u lidí s vyšším vzděláním, zejména u lidí se střední školou s maturitou.



Volební potenciály favoritů jsou vyrovnané

Jistota a rozhodnost voličů v červnu poklesla, podpora stran se tak může ještě významně změnit. „Zhruba třetina respondentů si je jista svou účastí ve volbách, ale není pevně rozhodnuta o volené straně. Každý sedmý respondent si přitom není jistý ani účastí, ani volenou stranou. Polovina respondentů si je v případě voleb jista svou účastí i volenou stanou,“ uvádí Median.

Volební potenciály tří hlavních subjektů jsou vyrovnané. ANO má 29,5 procenta, tentýž volební potenciál má i koalice Pirátů a STAN, koalice Spolu má 28 procent. Přičemž volební jádro je u hnutí ANO o 3 procenta větší než u obou koalic.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červnu 2021 zúčastnilo, dle svého vyjádření v průzkumu, 63 procent respondentů. To by ve výsledku znamenalo vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Určitě by říjnovým k volbám nešlo 29,5 procent dotázaných.



Průzkum společnosti Median probíhal od 1. do 30. června ve více než 60 okresech České republiky. Dotazovaných bylo 1 033 respondentů ve věku 18 a více let. Statistická odchylka v případě malých stran činí plus minus půl procentního bodu, u největších stran až 3,5 bodu.