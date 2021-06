Zeman řekl, že bude volit ANO. Předvolební koalice označil za podvod

„Tak super, máme jeden hlas,“ reagoval Babiš v další části debaty na slova prezidenta Zemana, který řekl, že bude volit jeho hnutí ANO.



Předvolební koalice označil Zeman za podvod. Jednu vytvořili Piráti s hnutím STAN, druhou ODS s lidovci a TOP 09. Zeman zopakoval, že šanci sestavit vládu dá straně či hnutí, která budou mít po říjnových volbách nejvíce poslanců.



Na adresu bývalého prezidenta Václava Klause zopakoval Zeman, že by se podle něj měl vrátit do politiky.

Očekává, že by mohl kandidovat na prezidenta republiky, jímž už dříve byl. Prezident, který dříve říkal, že by ve volbě na Hrad podporoval současného premiéra Andreje Babiše, nechtěl odpovědět na dotaz, koho by volil v případě, že by proti sobě stáli Klaus s Babišem.

Prezident se zastal policie, po jejímž zákroku v sanitce zemřel Stanislav Tomáš

Prezident Zeman také v nedělní debabě řekl, že nemá pochybnosti o zásahu policie v Teplicích, po němž v sanitce zemřel Stanislav Tomáš.

Rada Evropy ve středu vyzvala k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření smrti Tomáše, po níž světová média mejčastěji citují paralelu s případem Afroameričeana George Floyda, který zemřel v USA poté, co mu policista dlouhé minuty klečel na krku.

Pieta za Stanislav Tomáše, který zemřel minulý týden, se konala v sobotu v Teplicícch. Na místě se sešly stovky lidí. Smuteční shromáždění bylo spojené s protestem proti policii. Mnozí se domnívají, že šestačtyřicetiletý muž zemřel po zákroku policie. Ta tvrdí, že Tomáš byl pod vlivem pervitinu, zemřel na selhání srdce a že to prokázala pitva.



„Jsme taky jenom lidi, máme dvě ruce a dvě nohy, nemáme dvě hlavy. Nejsme draci, ale lidi,“ řekl jeden z řečníků na pietním shromáždění, na které dorazili i Romové z Brna, Ostravy, i ze Slovenska či Maďarska.

Zeman odmítá, že je jedna verze výbuchu ve Vrběticích, že to má na svědomí ruská GRU

Prezident Zeman stále tvrdí, že existuje více vyšetřovacích verzí explozí muničních skladů u Vrbětic v roce 2014. Nevylučuje, že verze se zapojením ruských agentů může být pravdivá.

„Říkám, tak vyšetřete všechno, nebuďte monotematičtí, soustřeďte se na všechny verze a veďte to vyšetřování tak, aby se ukázala pravda,“ řekl prezident v debatě na Primě a CNN Prima News. Podle něj existuje i verze o neodborné manipulaci s výbušninami, verze se zakrytím manka v muničním skladu a verze, že druhý výbuch měl zakrýt krádeže zbraní.

Premiér Andrej Babiš i vicepremiér Jan Hamáček přitom Zemanovo tvrzení o více vyšetřovacích verzí odmítli s tím, že existuje jediná vyšetřovací verze, že za výbuchy mohou důstojnici ruské vojenské tajné služby GRU.