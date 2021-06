Zvrat v preferencích. Volby by vyhrálo ANO, Piráti se STAN jsou druzí

Třetí by skončila SPD s 9,5 procenta hlasů, KSČM se 7,5 procenta. Na stejnou úroveň by dosáhla podle CVVM i ČSSD. Podle agentury by se do Sněmovny nedostala trojkoalice Trikolóra Soukromníci Svobodní, která by dostala 3,5 procenra hlasů, ani Přísaha Roberta Šlachty. Ta by měla 2,5 procenta hlasů.

„Pokud by se v červnu 2021 konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, podle vlastního vyjádření by se jich zúčastnilo 60 procent občanů ČR,“ píše CVVM.

Podle získaných dat je deklarovaná volební účast srovnatelná s reálnou volební účastí v parlamentních volbách v říjnu 2017, kdy dosáhla 60,8 procenta.



Výsledný volební model pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami, upozorňuje agentura.