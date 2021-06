Vyhrát volby může s trochou štěstí každý trouba, varují Piráti a STAN

Právě koalice Pirátů a hnutí STAN vede v současnosti podle průzkumů a má šanci vyhrát volby do Sněmovny a porazit dosud vedoucí ANO.

„Chci, aby stát lidem pomáhal, nebuzeroval občany tisíce razítky a pořád někomu něco přikazoval,“ říká v koaličních volebních novinách kandidát Pirátů a Starostů na premiéra Ivan Bartoš.

V rozhovoru, který s ním vede šéf hnutí STAN Vít Rakušan, dostává Bartoš i otázku na dredy, které nosí na hlavě: „Podle mě je nejdůležitější to, co mají lidé v hlavě, ne to, co mají na hlavě. Spíš by vadilo, kdybych kradl, kdybych omezoval lidská práva,“ opáčil Bartoš.

Odmítá nálepky, které dostávají Piráti: „My nejsme žádní neomarxisti, ani komunisti, my jsme Piráti.“ Nálepky od konkurence mě nedokážou rozházet, doplňuje Bartoš.

Zdůrazňuje, že na rozdíl od jiných s komunisty jeho strana nikdy na žádné úrovni nespolupracovala. Tím zjevně míří na hnutí ANO a současného premiéra Andreje Babiše, jehož vládu v tomto volebním období KSČM tolerovala a ve Sněmovně podporovala.

Polyamorie, sdílení

Vědom si toho, že právě koalice Pirátů a STAN je pro něj největším soupeřem, je i současný premiér Andrej Babiš, a tak to ze strany nejvíc jiskří právě směrem k Pirátům.



„My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostán. Nechceme. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naše byty. My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Nějací zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojil,“ burcoval Babiš začátkem června ve svém projevu před hlasováním o nedůvěře vládě. Hlasování vláda ustála díky tomu, že komunisté opustili sál a že nepřidali hlasy ke zbytku opozice.

Mezi Piráty a Babišem se pak rozhořel spor, když byl upozorněn, že ve své knize „O čem sním, když náhodou spím“, v kapitole nazvané Budeme mít legální sdílenou ekonomiku, napsal. „Lidi budou brzy sdílet automobily, parkovací místa, byty a chaty.“

„V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet auta nebo byty. A sdílejí. Ale DOBROVOLNĚ! Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ dodal Babiš na Twitteru. Piráti ho kvůli tomu vyzvali k omluvě, a když se tomu vysmál, rozhodli se na něj podat kvůli tomuto tweetu i žalobu.