Důchody mají být spravedlivé, říká ministryně Maláčová. Sledujte Rozstřel

V Rozstřelu ministryně probere plánovanou důchodovou reformu i nová pravidla takzvaného kurzarbeitu, která ve středu schválil Senát.

Tuto zkrácenou práci se státním příspěvkem by mohla po dohodě v tripartitě zavést vláda. Lidé by v době výpadku dostávali za neodpracovanou dobu 80 procent výdělku. Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy.

Zaměstnanci by doma mohli být jeden den až čtyři dny v týdnu. Opatření upravuje novela o zaměstnanosti. K tomu, aby začala platit, musí ji podepsat prezident.

Maláčová chce i navýšení minimální mzdy od ledna příštího roku z nynějších 15 200 na 18 000 korun. Reaguje tak na situaci na Slovensku a v Polsku, kde v současné době mají vyšší minimální mzdu než v České republice.

„Nedokážu si představit, že konkurujeme našim východním sousedům levnou pracovní silou. Proto sociální demokracie navrhuje k 1. lednu příštího roku minimální mzdu 18 tisíc a do roka 20 tisíc tak, abychom náskok nejen dohnali a předehnali, ale aby lidé, kteří v této zemi pracují, mohli z této mzdy důstojně vyžít. Dvacet tisíc je částka, kterou považuji za důstojnou,“ řekla ve videu ČSSD zveřejněném ve středu Maláčová.

ČSSD před volbami navrhuje, aby minimální mzda odpovídala polovině průměrné mzdy. Podobnou novelu, podle níž se minimální mzda měla rovnat polovině průměrné mzdy z předminulého roku, připravilo ministerstvo práce už před lety. Maláčová s předlohou tehdy neuspěla.



Dalším tématem v Rozstřelu budou také programové priority ČSSD pro podzimní parlamentní volby. Podle posledních průzkumů se strana drží pod pětiprocentní hranicí, která umožňuje postup do Sněmovny.