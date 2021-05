SPOLU opět sráží ANO z druhého místa. Přísaha by předběhla ČSSD

Už druhý průzkum pro Českou televizi ukázal, že ve volbách do Sněmovny by skončilo vládní hnutí ANO na třetím místě za vítěznými Piráty se STAN a za koalicí SPOLU. Podle agentury Data Collect by Piráti a STAN získali 27 procent hlasů, SPOLU 20,7 procenta a ANO 19,4 procenta.