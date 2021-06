Piráti hlasovali o jménech do vlády. Ptali se svých členů na 23 kandidátů

Piráti ukázali, se kterými lidmi počítají do vlády, pokud ji budou sestavovat. Zvolili tak zcela opačnou taktiku, než jakou zpravidla volí politici, když na otázky, s kým počítá jejich strana do vláda, před volbami odpovídají, že nechtějí porcovat medvěda, který ještě pobíhá po lese. Piráti nechali své členy hlasovat o 23 kandidátech do vlády.