Zeman: Jsem pro souboj Babiše a Bartoše. Takhle jsem já tehdy porazil Klause

Zástupce šéfredaktora zpravodajství veřejnoprávní České televize František Lutonský po úderu tornáda vyvěsil na sociální síti výsledky prezidentských voleb v obcích, které byly nejvíce zasaženy. Ve všech jste vyhrál, tudíž příspěvek působil tak, že šlo snad o nějaký boží trest za vaši podporu. Co jste tomu říkal?

Proč mě nutíte, abych reagoval na každého televizního blbečka? I když je to zástupce šéfredaktora zpravodajství. Bez ohledu na to, kdo mě volil a kdo nevolil, jsem vyjádřil upřímnou soustrast obětem, soucit se zraněnými a s těmi, kdo přišli o majetek. Po setkání s vámi mám na Hradě paní ministryni Schillerovou (rozhovor se konal ve středu – pozn. red.), chci se u ní přimluvit za rozšíření pomoci postiženým obcím a občanům.

Kdybych na to měl reagovat nikoli ad hominem – protože pitomce nemám rád – tak bych vzhledem k tomu, že jde o zástupce šéfredaktora zpravodajství, řekl, že to jen dokazuje, že Česká televize není objektivní, je to opoziční televize. Nu, a pan Lutonský je živým příkladem nejen hlouposti, ale i zaujatosti. Domnívám se, že až skončí obstrukce v Poslanecké sněmovně, budou dovoleni noví členové Rady České televize a že snad dojde k určitým žádoucím personálním přesunům. Tak, aby Česká televize nebyla nástrojem – dovolím si říci – zaujatých hlupáků.