Stanjura čeká neschválení rozpočtu a provizorium, Schillerová před tím varuje

Schillerová se mimo jiné vyjádřila například k účasti jednání bankovní rady České národní banky, které kritizoval mimo jiné guvernér Jiří Rusnok. „To není ovlivňování, je to základní právo. Není pochyb, že ČNB je nezávislá,“ okomentovala.



Na jednání v srpnu varovala před razantním zvyšováním úrokové sazby. Argumentovala především prodražením úvěrů pro podnikatele a občany. Rusnok reagoval na její prohlášení na Twitteru ČNB, kde napsal, že zákon zakazuje bankovní radě nebo jejím členům vyžadovat či přijímat pokyny od kohokoliv, a to včetně vlády.

„Nebudeme platit více, předfinancovali jsme se na levné úroky. Jde mi o malé podnikatele a občany,“ uvedla Schillerová v Partii. Ohradila se proti tomu, že „lidem dali moc peněz“.

Debatovalo se také o inflaci, která je podle ministryně jedna z nejnižších, importovaná a pouze přechodná. „My jsme vytvořili podmínky pro to, aby lidé peníze nespotřebovali, aby lidé zdražování zvládli,“ uvedla.

Debaty o rozpočtu přijdou nyní zbytečné místopředsedovi Zbyňku Stanjurovi z ODS, podle kterého pouze plní předvolební účel. Jestliže příští týden dojde návrh rozpočtu do Sněmovny, už se podle Stanjury nestihne projednat.

V roce 2017 to bylo stejné, připomněla Schillerová. „Virtuální rozpočet to není, v pondělí se o něm budou znovu bavit na vládě. Mandatorní výdaje jsou 95 procent, ty nikdo škrtat nebude. Velmi bych varovala před rozpočtovým provizoriem. Nejde ani o procenta výdajů, ale je tam zákaz čerpání nespotřebovaných výdajů,“ konstatovala záhy.

Nespotřebované výdaje jsou neutracené peníze – když se naplánují investice, musí se s nimi počítat dál. Tyto peníze se propisují do dalších let, kdy je resorty utrácí. V provizoriu se na ně podle Schillerové nemůže sáhnout, a jediná možnost, jak se tomu vyhnout, je schválit rozpočet. „Raději ať máme rozpočet než rozpočtové provizorium,“ apelovala.

Podle Stanjury toto však nehrozí. „To by hrozilo, kdyby provizorium platilo celý rok,“ podotkl. Dodal však, že se vlády v předložení rozpočtu pouhých 14 dní před volbami musí zastat.

Stanjura také označil zmrazení platů za populistické a nechal se slyšet, že on pro to hlasovat nebude. Nemyslí si, že to státní rozpočet zachrání. Je to úspora 60 miliard ročně, což je čerpání rozpočtu asi za 17 minut. „Ať se radši zmrazí dotace Agrofertu,“ doporučil.



Stanjura se také nechal slyšet, že objíždí malé podnikatele a ptá se jich, co by chtěli od budoucí Sněmovny. „Všichni říkají - zrušte dotace. Berou je hlavně velcí podnikatelé. Vláda nemá podnikat, nepřekážet, snížit byrokracii, zlepšit podmínky. Máme množství šikovných lidí,“ uvedl s tím, že se také musí zjednodušit zákony a zjednodušit agendy úřadů.

Hnutí ANO mimo jiné uvedlo, že nechce zvyšovat daně a zvýšit důchody. Podle ekonomů to není udržitelné. „Koalice Spolu chce škrty kolem sta miliard ročně. Nepoučili se. Jsou to tupé škrty na úkor investic, dokonce si myslím, že budou muset sáhnout do platů,“ řekla Schillerová. Podle ní v hnutí ANO prosazuje postupný růst důchodů.

Piráti jsou neomarxisté, zopakovala Schillerová

„Objem mezd je příliš velký, máme moc zaměstnanců,“ kontroval Stanjura. Pro dvacet tisíc na důchod podle něj budou důchodci mít tak jako tak. Otázka však je, co si za něj koupí, protože se snižuje jeho poměr k průměrné mzdě i zdražování životních nákladů. „Kdo by neslíbil dvacet tisíc, to není složité. Zejména když bude vysoká inflace,“ uvedl. Dodal, že nechce zvyšovat DPH ani daň z příjmu právnických osob. Příští rok daňoví poplatníci podle něj zaplatí rekordní částku. „Pokud někdo říká, že platí málo, my říkáme, že platí až až.“



Původně plánovaný letošní schodek činil 500 miliard Kč. Na příští rok ministerstvo financí navrhuje schodek 376,6 miliardy Kč. Podle vyjádření Schillerové v Otázkách Václava Moravce od května postupně tempo růstu schodku klesá, podle jejího odhadu by tak konečný deficit měl být kolem 400 miliard Kč.

Stanjura se podle zvěstí, které šířila na veřejnosti ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, údajně označoval za budoucího ministra financí Babišovy vlády. „Mně to pobavilo, protože je to úplně vyloučené. Jsem velký kritik téhle vlády. Je pro mě nepředstavitelné, aby ODS vládla s Andrejem Babišem,“ uvedl. Schillerová s ním souhlasila.



Schillerová řekla, že co se týče případných koalic, karty rozdají až voliči. Piráti jsou podle ní jako koaliční partner nepřijatelní. Znovu je také označila za neomarxisty. „Je to směr spojený až s levicovými extremistickými názory,“ míní ministryně. Za problematickou již dříve také označila SPD, se kterou podle ní hnutí ANO nedělá žádné námluvy.

„Pokud vyhrajeme volby a Babiš bude pověřen sestavením vlády, budeme jednat s každým, kdo s námi jednat bude chtít a bude mít největší programové shody,“ dodala. Po volbách podle ní budou strany muset uvážit, že země bude potřebovat stabilní vládu.