Nemáte nám co dávat pokyny, vytkl Schillerové šéf ČNB Rusnok. Sazby vzrostou

Schillerová se 5. srpna zúčastnila jednání bankovní rady. „Varovala jsem před razantním zvyšováním úrokové sazby. Argumentovala jsem především prodražením úvěrů pro podnikatele a občany. Zároveň nám zdraží obsluha státního dluhu,“ uvedla ministryně v neděli v České televizi.

Rusnok reagoval na její prohlášení na twitteru ČNB, kde napsal, že zákon zakazuje bankovní radě nebo jejím členům vyžadovat či přijímat pokyny od kohokoliv, a to včetně vlády.

„Bankovní rada většinově došla k závěru, že pro plnění hlavního mandátu, tedy zajištění cenové stability, je za dané makroekonomické situace nutné dále zvýšit úrokové sazby a současně avizovat jejich další nárůst v nejbližším období,“ uvedl Rusnok.

Důvodem je rychlý růst cen, meziroční inflace v srpnu stoupla na 4,1 procenta a byla tak nejvyšší od listopadu 2008. „Cílem zvyšování sazeb je prostřednictvím snížení dostupnosti úvěrů a tím celkové poptávky v ekonomice brzdit inflační tlaky. ČNB byla dána nezávislost právě proto, aby vystupovala výhradně ve veřejném zájmu,“ připomněl Rusnok.

Vyjádření guvernéra #ČNB Jiřího Rusnoka k výrokům vicepremiérky a ministryně financí @alenaschillerov v dnešních @OtazkyVM: 1/8 Právo zúčastnit se jednání bankovní rady s poradním hlasem dává ministru financí nebo jinému pověřenému členovi vlády zákon o ČNB. Ten však...

O dalším nastavení sazeb bude bankovní rada jednat 30. září. Viceguvernér ČNB Marek Mora minulý týden v rozhovoru pro agenturu Bloomberg připustil, že by rada mohla základní sazbu razantně zvednout o půl procentního bodu na 1,25 procenta. Stejný postup očekávají i ekonomové.



Naopak člen bankovní rady Aleš Michl by nyní úrokové sazby nezvyšoval. Inflaci podle něj zabrzdí tři faktory: návrat ekonomik do normálu, konec nákupů státních dluhopisů centrálními bankami a politika vlád, které budou snižovat zadlužení a vyrovnávat rozpočty. „My to teď nezabrzdíme tím, že zvýšíme úrokové sazby, byť souhlasím, že v delším pohledu jsou úrokové sazby teď extrémně nízké,“ uvedl Michl.