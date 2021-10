Chceme část státní půdy převést obcím na stavby bytových domů, říká Stanjura

„S TOP 09 se nám taková spolupráce osvědčila už v loňských krajských volbách. I díky tomu se nám podařilo být součástí vedení v podstatě levicového kraje,“ uvedl 57letý někdejší primátor Opavy.



Není to spíše tak, že zachraňujete TOP 09, která by se v kraji přes pět procent nejspíše nedostala?

Tak to vůbec není. Pokud něco zachraňujeme, tak to jsou hlasy středo-pravicových voličů, aby měli jistotu, že jejich volba nepropadne. Naše partnerství funguje. Já jsem byl optimistou už na začátku a skutečnost to ještě předčila.

Nemáte obavy, že dvě slabší strany stáhnou ODS spíše dolů, než aby vy jste zbytek vytáhli nahoru?

Obavy nemáme a čísla předvolebních průzkumů to potvrzují. Političtí soupeři se nás sice snaží rozložit, ale nedaří se jim to. Samozřejmě se lišíme, ale v tom zásadním nikoliv. Chceme zabránit vládě populistů, extremistů a komunistů. Chceme ctít základní hodnoty demokracie, svobody a orientace na Evropskou unii.

Objevují se také názory, že na venkově lidé vykroužkují kandidáty KDU-ČSL a v Praze zase kandidáty TOP 09, kteří vás tak přeskočí...

Jistě, stát se to může, stejně jako to, že jiní vykroužkují kandidáty ODS, protože jsme v této trojkoalici nejsilnější stranou, to je fakt. Samozřejmě pro konkrétní lidi může být nepříjemné, pokud je někdo přeskočí, ale pokud nám jde o to, aby naše koalice vyhrála, tak je to o hodně vyšší hodnota než individuální úspěch.

Lišily se poslední čtyři roky v Poslanecké sněmovně od těch předchozích, kdy jste byl poslancem?

Lišily hodně. Když jsem v roce 2010 přišel do Sněmovny, tak bylo jasně nalinkováno, kdo je ve vládě a kdo v opozici. Ale od roku 2017 to bylo pro voliče často matoucí, protože navenek se vláda ANO a ČSSD tvářila jako menšinová podporovaná KSČM, ale současně existovala druhá většina, které jsme pracovně říkali zemanovská.

Zbyněk Stanjura Narodil se 15. února 1964 v Opavě.

v Opavě. Vystudoval gymnázium v Opavě a elektrotechnickou fakultu VUT Brno – obor elektronické počítače.

– obor elektronické počítače. V letech 2002 až 2010 byl primátorem Opavy .

. Od roku 2010 poslancem, od prosince 2012 do července 2013 byl v Nečasově vládě ministrem dopravy. Od ledna 2020 je 1. místopředseda ODS. Program koalice SPOLU

A to je co za novinku?

Tak v okamžiku, kdy hnutí ANO hrozil výpadek sociálních demokratů nebo komunistů, tak přispěchala SPD jako záloha. Příkladem může být stavební zákon, který prošel jen díky hlasům SPD. Ostatně ve všech tajných personálních volbách ve Sněmovně uspěli lépe kandidáti SPD než ČSSD. Navíc poslední čtyři roky ve Sněmovně panoval takový chaos, jaký tam nepamatuji. Hnutí ANO to neúspěšně řídilo. Hodně navržených zákonů nebylo kvůli tomu projednáno, což nám však moc nevadí, protože mnoho z nich bylo opravdu špatných.

Překvapila vás kandidatura Tomia Okamury v tomto kraji?

Ani ne, protože politicky to dává smysl. Jednak to je fakticky strana jednoho muže, protože lidé neznají krajské lídry, ale volí Okamuru. A k tomu je Moravskoslezský kraj jeden ze čtyř, odkud vzejde nejvíce poslanců, přičemž z nich má SPD největší podporu voličů právě tady.

Ani opětovná kandidatura hejtmana Vondráka z hnutí ANO neudivila?

S tím jsem trochu počítal, úplně jsem jeho hře – já už nechci, oni mě přemlouvají – moc nevěřil. Z hlediska fungování kraje to není dobře, protože podle mého názoru nelze funkce poslance a hejtmana skloubit dlouhodobě. Tam je limitující zvláště vzdálenost mezi Prahou a Ostravou, to jsou desítky hodin cestování. Díval jsem se, že poslanec Vondrák podal za čtyři roky jen dva pozměňovací návrhy. Taková je jeho legislativní iniciativa. Prostě pak nejste pořádně ani poslanec, ani hejtman.

Současně hejtman nijak nezastírá, že by byl rád, aby hnutí ANO nabralo směr více doprava a ODS bere jako množného koaličního partnera...

Tomu se musím smát. Ať se na mě pan hejtman nezlobí, ale za čtyři roky ve Sněmovně neměl v klubu hnutí ANO žádný silný hlas, fakt ne, a nyní by chtěl ovlivnit směřování hnutí. Knihovnu, takzvanou Černou kostku, slíbila vláda podpořit. Premiér z hnutí ANO, ministryně financí také, ale pro knihovnu nic. Navíc pan Vondrák byl v KSČ a podpořil i neústavní zákon o zdanění církevních restitucí, takže jeho pravicovost není pro mě věrohodná.

Ale ve vedení kraje jste právě s hnutím ANO v koalici...

To je jiná politická úroveň, navíc přiznávám, že radost z toho nemám. Výsledky krajských voleb však byly takové, že matematicky nebylo možné utvořit koalici bez hnutí ANO. Nakonec je dobře, že můžeme politiku krajské vlády ovlivňovat.

Takže krajskou koalici s ANO berete jako nutné zlo?

To ne, spíše bych to nazval sňatkem z rozumu.

V rámci vaší kampaně objíždíte podnikatele, chcete jich prý objet stovku.

Ano, jmenuje se to Stanjura jede... Začalo to už na jaře a stovku zvládnu právě teď. Je opravdu super, kolik šikovných a úspěšných živnostníků máme. Většina mě přitom pozvala sama. Nevozím jim náš program a naše rozumy, naopak je poslouchám, co by příští vláda měla udělat. Jde o skvělou zpětnou vazbu.

Z první desítky kandidátů ODS ve volbách před čtyřmi roky zůstali letos na kandidátce SPOLU mezi prvními deseti občanskými demokraty jen vy a druhý poslanec Jakub Janda? Proč?

Oblasti si své kandidáty volí a nominují demokraticky bez zásahu vedení. Někteří lidé, co kandidovali minule, tak v politice už nepůsobí a jiní uspěli v komunálních volbách. Máme tam mladé kandidáty, což mi přijde jako přirozené. A já s Jakubem obhajujeme pozice.

Jak hodnotíte covidové období v Poslanecké sněmovně?

Pandemie zastihla vládu nepřipravenou efektivně spolupracovat s opozicí. Předložili jsme desítky, možná stovky návrhů. Neříkám, že jsme ve všem měli pravdu, to ani nejde, ale snažili jsme se vládě pomáhat. Mnohé věci nejdříve odmítli a pak se pod ně podepsali, k tomu jsem ještě velkorysý. I první týdny a měsíce bych hodnotil s nadhledem, protože to byla zcela nová situace. Ale pak mi vadila ta jejich arogance a neochota se učit. Třeba ta stále chaotická nařízení, což vedlo v dalšímu snížení důvěry lidí ve stát. Říkalo se, jaký není Andrej Babiš výborný manažer. Není, protože když byla země v kritické situaci, tak opakovaně selhával.

Říkalo se však, že to opozice měla poměrně jednoduché. Buď kritizovala hodně nakažených a mrtvých, nebo přehnaná opatření.

Tak to určitě není. Vždyť už 28. ledna 2020, tedy déle než měsíc před prvním pacientem u nás, náš kolega, docent Bohuslav Svoboda, navrhoval ve Sněmovně debatu o tom, jak je Česká republika připravena. Vládní poslanci se nám vysmáli, odmítli debatu a ministr Vojtěch pak psal, ať neděláme paniku. Kritizovali jsme, ale také přinášeli návrhy. Nyní například to, aby úroveň protilátek byla uznávána jako očkování.



Hodně vás štve, když se o ODS stále občas hovoří jako o kmotrovské straně?

Ten problém jsme měli, lhal bych, že to byl vymyšlený příběh. Nikdy jsme ho však neměli v našem kraji. Tito kariéristé nás velmi rychle opustili a jsme jiní. Osm let jsme si v opozici tvrdě odpracovali. Nepřipustíme, aby se takové věci opakovaly, takže nyní takovou kritiku považuji za nefér. Navíc v současnosti se tolerance veřejnosti hodně zvýšila, protože některé naše aféry byly jen zlomkem proti tomu, jak se chovají někteří z hnutí ANO.

Jak může Sněmovna pomoci kraji v následujícím volebním období?

Jde o celostátní orgán a ne vždy lze vyčlenit regionalitu. Ale samozřejmě náš kraj čekají následky takzvaného Green Dealu, zelené smlouvy, kterou Andrej Babiš podepsal, aniž si vyjednal výjimky, které mají například Poláci. A teď je z něj najednou velký bojovník. Dalším problémem je dostupnost bydlení. Spočítali jsme, že jen v našem kraji je až 1,5 milionu metrů čtverečných státní půdy, na které lze stavět. Navrhujeme, aby se tato půda převedla, nikoliv prodala, městům a obcím pro nastartování výstavby bytových domů. To by hodně pomohlo.

S kým SPOLU může utvořit koalici?

Nejblíže je nám koalice Pirátů a STAN. Vše jiné je špatně, protože když my budeme mít menšinu, tak populisté, extremisté a komunisti získají většinu. Možná by nějakou dobu předstírali vyjednávání, ale vidím, co se ve Sněmovně v poslední době dělo. Námluvy už začaly...



A co ČSSD jako koaliční partner?

Obávám se, že jsou tak zahledění do Babiše, že to jiné asi nebude. Navíc si sociální demokraté vybrali jako hlavní terč své kampaně právě ODS, což mi přijde hodně úsměvné. Varují před koalicí ODS a hnutí ANO, přitom s ANO už osm let vládnou, i když vyhlašovali, že s trestně stíhaným premiérem nebudou. To je absurdní.

Do Sněmovny se možná dostane hnutí Přísaha. Ta nepřipadá v úvahu?

Strana policistů je v demokracii špatně, to nikde není. Navíc jsem ani nezjistil, jaký, kromě obecných frází o korupci, mají program. Ale oni se ani netají tím, že mají blízko k ANO. Troufám si tvrdit, že u nich nemáme žádné naše potencionální voliče, kteří by jako druhou alternativu k Přísaze zvažovali ODS. Jako koaličního partnera si je nedokážu představit.

S jakým volebním výsledkem koalice budete spokojený? Součet vašich koaličních tří stran v kraji byl před čtyřmi roky 16,5 procenta.

Zopakovat součet by nebyl ten správný cíl. Není podle mě přestřelené, když v levicovém kraji budu považovat za dobrý výsledek naší koalice nad dvacet procent hlasů. A celostátně chceme zvítězit, mít možnost postavit premiéra a sestavit většinovou vládu. Zůstat v opozici by byl neúspěch.