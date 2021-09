Spolupráce s Piráty je nepřijatelná, jsou to neomarxisté, říká Schillerová

Schillerová jako jedna z prvních ve středu navštívila prezidenta Miloše Zemana po jeho návratu z nemocnice. „Byl velice příjemný, říkal, že je rád, že se konečně vyspí ve své posteli. Na téma, které jsme probírali, byl plně soustředěný,“ prozradila s tím, že se za prezidenta celý týden modlila.

Podrobnosti jeho pobytu v Ústřední vojenské nemocnici, který se proti předchozím zvyklostem protáhl na osm dní, spolu podle Schillerové neprobírali. „Říkal, že prošel všemi různými vyšetřeními, že to byl znovu takový rekondiční pobyt. Nezjistili mu nic závažného a rozhodně není ohrožen na životě, což je dobrá zpráva. Myslím, že v jeho věku má nárok na nějaké neduhy,“ dodala.



Hlavním tématem Rozstřelu byly blížící se volby. Schillerová uvedla, že spolupráci s dalšími stranami hodlá řešit až po nich. „Situace je proměnlivá, průzkumy mě nechávají chladnou. Ani nevíme, kdo se do Sněmovny dostane,“ řekla. Vyjádřila se však, že Piráti pro ANO podle ní nepřipadají v úvahu.



„Je to můj názor, my jsme to zatím úplně neprobírali. Ale Piráti jsou pro mě nepřijatelní, jsou to podle mě neomarxisté,“ uvedla. Za problematickou označila i SPD. „Strana, která chce vystoupit z Evropské unie či NATO, to je pro mě něco nepřekonatelného. Vždyť příští rok budeme předsedat EU, tak jaký by to vyslalo vzkaz?“ míní.



„Chceme vládnout ne kvůli tomu, že bychom byli lační po moci, ale z vnitřní pokory a zodpovědnosti. Země se ocitla ve složité situace a od nás by bylo poctivé a spravedlivé, abychom ji z ní zase vyvedli. A víme jak na to, už se nám to za ty roky, co je hnutí ANO ve vládě, podařilo,“ řekla Schillerová a dodala, že spolupráce připadá v úvahu s kýmkoliv, s kým se programově shodnou a kdo bude mít zájem vyjednávat.

Ministryně nyní neřeší spekulace, že by mohla být premiérkou či prezidentkou: „Soustředím se na svou práci a tohle rozhodně neplánuji,“ uvedla.



Rozvedla myšlenku, že v příštím funkčním období je potřeba zkonsolidovat veřejné finance i zajistit stabilní daňový systém. „Musí to být ale citlivé úspory, ne tupé škrty, které ordinuje koalice Spolu. A sociální demokracie tam má strašné zvyšování daní,“ popsala své výhrady.

Schillerová o víkendu zmínila, že schodek státního rozpočtu bude za rok 2021 nižší, než se čekalo. Nyní vysvětlila, že odhad vznikal během lockdownů a po jejich konci se česká ekonomika nevídaně zvedla. „Predikujeme nadále růst, příští rok má být 4,2 procenta. Odolnost české ekonomiky je neuvěřitelná. Druhá věc je, že jsme do ní nasypali stovky miliard a podpořili investice i spotřebu,“ řekla.



Vyrovnaný rozpočet za sedm let

Ministryně promluvila i o úskalích, která by v nejbližších letech mohla znamenat přílišná autonomie ekonomiky. „Prohlubovalo by se zadlužení, čemuž by naše plánovaná opatření měla zamezit. Díky nim zadlužení po dobu sedmi let klesalo, až bychom zase měli vyrovnané rozpočty jako před pandemií,“ míní vicepremiérka.

Velkým tématem jsou aktuálně také platy státních zaměstnanců a minimální mzda. „My ministři za ANO jsme se s premiérem dohodli, že by platy rostly o inflaci a kloníme se k tomu, aby inflace byla vyjádřena pevnou částkou asi 1 400 korun. Výjimkou mají být učitelé, kde by to rostlo procentuálně,“ popsala Schillerová.



Minimální mzdu by ANO chtělo nechat na příští vládě, vzhledem k rozporům v této oblasti s koaličním partnerem ČSSD. „Už to spolu musíme nějak dokoulet,“ nadhodila ministryně financí a rozmluvila se i k vztahu s ministryní práce Janou Maláčovou.



„Je pravda, že si nerozumíme, kamarádky nejsme. Je to dáno generačně, názorově, ale plyne to i z postavení ve vládě. Ona je ve svém resortu zvyklá navyšovat výdaje jakéhokoliv charakteru a já to musím brzdit. Ale neberu si to nijak osobně, nehrotím to. Vždyť jsme spolu byly už dvakrát na večeři,“ prozradila.

Z dalších důležitých volebních témat pro hnutí ANO Schillerová zmínila snížení nákladů na bydlení. Hnutí by chtělo proměnit na nájemní desítky tisíc bytů, které jsou nyní ve správě státu. „Hlavně díky ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové jsme také prosadili novelu stavebního zákona, která zkrátí řízení,“ dodala ministryně. Za neopomenutelné do budoucna označila digitální daň a ošetření daňových rájů.