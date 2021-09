Vláda zmírní podmínky pro testy dětí, rozhodne o platech státních zaměstnanců

„Pokud vím, tak v pondělí předloží ministr zdravotnictví na vládu další, řekněme odpuštění testování pro děti,“ avizoval již v pátek premiér Andrej Babiš. Neočkované děti se dosud testy prokazují v kroužcích, kde je jich ve skupině více než dvacet.



Vláda projedná i přesná pravidla kvůli covid-19 ve volebních místnostech. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude povinné mít při hlasování nasazenou roušku nebo respirátor, bude nutné si vydezinfikovat ruce a dodržovat rozestupy.

Ten, kdo bude mít v době okolo voleb nařízenou karanténu nebo izolaci kvůli nákaze covidem či podezření na ni, bude moci již 6. října, dva dny před řádným termínem voleb, hlasovat na drive-in volebních stanovištích.

Ministři za ANO připraveni přehlasovat ČSSD

Vláda bude jednat také o zvýšení platů ve veřejné sféře a o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který musí do konce září poslat do Sněmovny. Ministři za hnutí ANO jsou podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové v České televizi připraveni přehlasovat ČSSD. Schillerová to uvedla pro ČT. Sociální demokraté navrhují, aby platy zaměstnancům veřejného sektory stouply od ledna o tři tisíce korun měsíčně, ANO prosazuje zvýšení o tři a půl procenta nebo čtrnáct set korun.

Zaměstnancům veřejné sféry by měl podle premiéra Andreje Babiše měl výdělek vzrůst přidáním 1400 korun do tarifů. „Platy by se měly navýšit o inflaci,“ řekl minulý týden po jednání se zástupci odborů a zaměstnavatelů.



Návrh státního rozpočtu počítá s deficitem 376,6 miliardy korun. Na plošné navýšení platů o tři tisíce korun by bylo potřeba asi 25 miliard. Při přidání o čtrnáct set korun by to bylo kolem 12 miliard korun.