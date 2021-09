Maláčová navrhne vyšší minimální mzdu i krizové ošetřovné kvůli covidu

Odbory a ČSSD požadují i růst minimální mzdy z 15 200 korun na 18 tisíc korun. Ministryně financí Alena Schillerová připustila růst maximálně o tisícikorunu. „Tam jsou tak rozdílné názory, že bude nejlepší to nechat až na příští vládu,“ řekl premiér Andrej Babiš.



Maláčová navrhne také zákon o krizovém ošetřovném ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu pro případ, kdy by se musely zavírat některé školy kvůli šíření covid-19.



Nebýt ČSSD ve vládě, zaměstnanci státu si pohorší, řekla Maláčová

Maláčová vystoupila den poté, co se představitelé vlády nedohodli se zástupci odborů a zaměstnavatelů na zvyšování platů zaměstnanců veřejného sektoru a na zvýšení minimální mzdy.



„Nebýt ČSSD ve vládě, zaměstnanci státu půjdou od příštího roku platově dolů,“ řekla ministryně Maláčová.



Zaměstnancům veřejné sféry by měl podle premiéra Andreje Babiše měl výdělek vzrůst přidáním 1400 korun do tarifů. „Platy by se měly navýšit o inflaci,“ řekl.



„Reálná inflace je 6 procent,“ tvrdí Maláčová. Odbory a sociální demokraté proto žádají růst mezd o 6 procent a plošnou formu nárůstu o tři tisíce korun. ANO počítá s růstem o 3,5 procenta.