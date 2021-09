Vláda bude jednat o platech státních zaměstnanců, vystoupí k tomu lídři ČSSD

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Chceme jít pevnou částkou, aby se zajistilo, že ti lidé ty peníze dostanou. Tři tisíce pro uklízečku nebo kuchařku ve škole je úplně jiná částka než pro vysoce postaveného úředníka. To znamená tři tisíce všem stejně tak, aby se pomohlo těm, kteří byli v první linii během pandemie, kteří mají nejnižší částky,“ řekla v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Poslední verze státního rozpočtu se záměry Maláčové nepočítá. Na přidání peněz je potřeba odhadem 20 miliard korun. Kritická je vůči návrhu ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

Maláčová by také chtěla, aby se ve Sněmovně ještě na poslední chvíli před volbami podařilo schválit dřívější odchod do důchodu pro náročné profese, pro těžce pracující lidi. To ale není příliš pravděpodobné.

Na tiskové konferenci ČSSD před jednáním vlády, vystoupí také šéf strany, ministr vnitra Jana Hamáček či poradce Maláčové Matěj Stropnický.