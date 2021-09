Babiš chce pro ANO ministerstvo práce. Měl s ČSSD problém kvůli Ukrajincům

„Není přece normální, že když Zbrojovka Uherský Brod nabízí průměrný výdělek dělníkům 34 tisíc, že tam nenacházíme pracovní sílu, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě 2,7 procenta, ale je plno volných pracovních míst. Samozřejmě, my jsme se sociální demokracií měli problém, že oni nechtěli, aby hlavně Ukrajinci tady pracovali. A důsledek toho je, že Ukrajinci dostávají víza v Polsku a tady pracují načerno,“ prohlásil Babiš, když odpovídal po představení volebního programu ANO na otázku iDNES.cz, zda si dovede představit po volbách pokračování vládní spolupráce při současné konfiguraci - tedy vládu ANO s ČSSD podpořená komunisty - když to výsledek voleb umožní.

Střety mezi ANO a ministryní Maláčovou za sociální demokracii, která vede volební kandidátku své strany v Praze a je ve vládě výraznou tváří své strany, byly pro momentální vládu typické, ať se přela prakticky o cokoli, co se týká ministerstva práce a sociálních věcí - o minimální mzdu, zvyšování rodičovského příspěvku či státem vyplácené náhradní výživné samoživitelům.

Skutečně chce pan Babiš do Česka dovážet stovky tisíc Ukrajinců? oponuje Maláčová

„Lidé po padesátce nemohou najít práci, velká část firem nabízí pouze dohody, pracovní agentury jsou novodobí otrokáři. Polovina českých pracujících vydělá do 30 tisíc. Skutečně chtějí pan Babiš a ODS do Česka dovážet stovky tisíc Ukrajinců, aby tlačili mzdy dolů?“ odvětila Maláčová na otázku iDNES.cz, jak vnímá kritiku práce jí vedeného resortu.

„Zahraniční pracovníci jsou k diskusi v zemědělství kvůli sezonním výkyvům. Navíc, vysoká koncentrace dělníků z ciziny na ubytovnách znamená pro obce velkou zátěž. Ať si pan Babiš a pan Fiala zkusí žít v Mladé Boleslavi, Plzni či Pardubicích. Pojďme zvýšit minimální mzdu na 20 tisíc a zrušit agentury práce, to je recept ČSSD. Pak porostou mzdy všem a o pracovní sílu nebude nouze. Čeští politici mají hájit zájmy českých pracujících a já to dělám,“ uvedla Maláčová.

Ministryně práce si v pondělí ráno v Praze v rámci kampaně vyzkoušela práci kolportérky časopisu Nový prostor. Ten prodávají lidé v těžké životní situaci, často bezdomovci, a část peněz z prodeje časopisu jim zůstává.

Neudělali jste nic na rozdíl od Polska. Kam přijedu, zoufale chybí lidi, říká Jurečka

Nedostatek pracovních sil v Česku kritizoval v neděli v Partii na CNN Prima News i šéf lidovců Marian Jurečka. „Kam já chodím, kam přijedu do malé firmy, rodinné farmy, k zemědělcům malým, středním, tak všichni na to poukazují, nemají zoufale lidi. Nám tady chybí 350 tisíc lidí na pracovním trhu a vy jste za 4 roky s tím neudělali vůbec nic na rozdíl od Polska, který si dokázalo natáhnout lidi z Ukrajiny na pracovní trh,“ řekl Jurečka. „A jenom ať to promítnu do toho reálu, co to znamená. To znamená výpadek na příjmech, jenom na odvodech u těchto lidí nějakých 65 až 70 miliard korun, které nám tady chybí,“ uvedl šéf lidovců.

„S tím samozřejmě přijde kriminalita, s tím přijdou obrovské problémy, já si nemyslím, že řešením je sem opravdu dovézt 300 tisíc na otrockou práci. My samozřejmě říkáme ano, budeme potřebovat zaměstnance ze zahraničí, ale pojďme tedy vyřešit pracovní agentury,“ oponoval mu šéf ČSSD Jan Hamáček.